Prohíben la instalación de molinos y secadoras de granos en zonas urbanas

La nueva normativa, contenida en una resolución de la Secretaría de Ambiente, se acordó a partir de un trabajo conjunto entre los distintos Ministerios y puntualmente con el municipio de San Salvador donde funcionan muchos molinos en zonas urbanas. La medida apunta a la protección ambiental de la actividad que no estaba regulada. Además, se diseñó un plan de monitoreo periódico de la calidad del aire ambiente con el equipamiento portátil, el que se inició esta semana. Los estudios permiten tener una línea de base de la calidad de aire, realizando mediciones en seis lugares dentro del ejido de la ciudad y monitoreando su evolución en distintas épocas del año. Dicha información permitirá desarrollar medidas de acuerdo a lo establecido en la comisión interministerial conformada al efecto. También se prevé asistir a los municipios en las políticas locales que así lo requieran.



La resolución Nº 225 fue emitida con el fin de regular específicamente la actividad ya que Entre Ríos no contaba con un marco normativo de condiciones especiales de funcionamiento. La normativa viene a cubrir un vacío legal al establecer condiciones de funcionamiento, información específica en carácter de declaración jurada, obligatoriedad de sistemas de captación de material particulado, minimización de ruidos, sistemas de mejora ambiental continua y planes de gestión de residuos.



A su vez, desde la Dirección de Control y Fiscalización Ambiental, de la Secretaría de Ambiente, se realizaron inspecciones y seguimiento a alrededor de 15 molinos y secadoras de granos en la ciudad de San Salvador, y a los que se encuadraban en el cumplimiento de la normativa se los intimó a que presenten los certificados ambientales correspondientes. De estas empresas, ocho iniciaron sus trámites de certificación y adecuaciones técnicas. En tanto, y para evitar inconvenientes de este tipo a futuro, la norma establece que los nuevos emprendimientos de este tipo de actividad no podrán instalarse en zonas urbanas.