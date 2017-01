"Lo grosero es la mentira", el comunicado del vicepresidente del STJ

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos emitió un comunicado del Dr. Bernardo Salduna, referente a su intervención como Vicepresidente a cargo de la Presidencia del STJ, en el proceso del pedido de Juicio Político a la Presidenta del Cuerpo, Dra. Claudia Mizawak, y sobre el contenido del Dictamen de Minoría de dicha Cámara Legislativa.



A continuación, el texto completo que lleva el título "Lo grosero es la mentira":



En el dictamen de minoría emitido por el Bloque de CAMBIEMOS en el juicio político a la Dra. Claudia Mizawak, suscripto por los diputados Jorge Monge; Alejandra Viola; Gabriela Lena y Esteban Vittor se deslizan, en lo que hace a mi actuación en el trámite algunas inexactitudes que creo necesario refutar.



ANTECEDENTES



Comienzo por destacar que, al promoverse el juicio político a la Dra. Mizawak me encontraba en el Uruguay, con licencia compensatoria de feria, que vencía el 27 de diciembre. En las vísperas de Nochebuena se me anotició que, en mi carácter de Vicepresidente del STJ, debía responder varios oficios enviados por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y que el plazo para responderlos vencía en las dos primeras horas del 27.



Ante tal circunstancia inesperada, debí, forzosamente, interrumpir mis vacaciones y regresar apresuradamente, viajando casi todo el 25 ?día de Navidad- para estar el 26 a la mañana en Paraná.



El primer inconveniente surgió porque los oficios estaban mal hechos. Dirigidos a las oficinas administrativas del STJ y no, como correspondía, a la Presidencia. Debí pedir a la Comisión que los rehiciera, cosa que se cumplimentó el mismo día.



Ya en la tarea de responder los requerimientos me encontré que la gran cantidad de documentación a reunir, la necesidad de cruzar datos con tres dependencias diferentes del Tribunal-Contaduría, Administrativo y Personal- y, sobre todo mi preocupación por chequear toda la información y verificar que se acompañase la totalidad de la documental requerida,- esto sin hacer especulación acerca de si pudiera considerarse favorable o no a la investigación-me hacía prácticamente imposible cumplir acabadamente en el acotado plazo que se me otorgaba. Me dirigí por nota al Presidente de la Comisión, pidiendo una ampliación del plazo. Que me fue otorgado por 48 horas.



Trabajando contra reloj el personal de las áreas comprometidas, el propio 27 de diciembre contesté el oficio Nº 1, punto 3, acerca de sentencias de amparo suscritas por Dra. Mizawak. Acompañé un informe en 52 fojas.



Ese mismo día, en respuesta al Oficio 1, Punto 4 remití también un detallado informe, sobre el trámite para solicitudes y autorizaciones de licencias, así como respondí también-acompañando informe de Contaduría- el oficio Nº 17 que pedía información sobre composición de haberes mensuales de la Dra. Mizawak.



El oficio Nº 7 requería remisión de copia certificada de la causa "Arralde...". Respondí que la Comisión ya contaba con copia íntegra de la misma en 164 fojas, además de un puntilloso informe del Sr. Secretario Dr. Pérez Ducasse.



El día 28 de diciembre respondí el Oficio Nº 1, puntos 1) y 2) que solicitaba informes sobre ausencias de la jurisdicción, licencias y viáticos de la Dra. Mizawak. Se acompañó documentación en 254 fojas. También se respondió el oficio Nº 18 acerca del procedimiento de otorgamiento de viáticos y sus rendiciones. E informe sobre gastos protocolares o de representación y documentación en 86 fojas.



Por último, el 29 de diciembre, se remitió copia íntegra de las actuaciones administrativas Nº 38.691 y 40.701 (Área Administrativa) y 17.055 (Área de Personal), relativa al tema de robo de armas. En total 649 fojas.



Hago constar que en todas estas actuaciones se remitió absolutamente toda la documentación disponible relacionada a los temas. Los informes fueron firmados por los responsables de las áreas requeridas. Y yo, en persona, me ocupé de llevar todo el material y entregarlo en mano propia en la sede de la Comisión Investigadora.





El Dictamen



Al referirse a los informes y planillas remitidas el referido informe de los diputados de Cambiemos dice "la información brindada respecto a viáticos por Mizawak ha sido incompleta, insuficiente y parcial" destacando una diferencia con similar informe emitido en la causa Chiara Díaz.



Aquí la acusación falla por su base: porque el informe de viáticos en la causa Chiara Díaz, no lo hice yo , sino que ?como correspondía- fue elaborado y firmado por la Presidenta del Tribunal Dra. Mizawak. De manera que no se me puede imputar incongruencia o trato desigual o diferente respecto de algo que no participé, y ni siquiera conozco.



Pero además, cuando "a título de ejemplo" se enumeran los viáticos supuestamente no informados ?página 9 del dictamen- se mencionan traslados de la Dra. Mizawak a distintas localidades de la Provincia (Concordia, Concepción del Uruguay, Paranacito, Gualeguaychu, etc).



Se comete un grueso error: pues el oficio Nº 1, Puntos 1) y 2) suscripto por el Presidente de la Comisión Dr. Diego Lara, me solicitaba informase acerca de "ausencias de la jurisdicción" y viáticos consiguientes de la Dra. Mizawak. Los miembros de la Comisión, abogados todos ellos saben, o debieran saber, que la jurisdicción de un Vocal del Superior Tribunal es todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos. Los simples traslados al interior de la Provincia, en cumplimiento de tareas propias del Tribunal, son normales y habituales y NO SON "SALIDA DE LA JURISDICCION". De manera, que, desde que no se me pedía información sobre el punto, nada debía informar al respecto. Tal interpretación que creo la correcta, fue la receptada por la mayoría de la Comisión, y expuesta por su presidente diputado Lara en el recinto, sin objeciones sólidas del bloque opositor.



En la página 17 dice que "están acreditadas y con creces las salidas de la jurisdicción que no han sido informadas por Salduna": no es cierto, las "salidas de la jurisdicción" están informadas, lo que ocurre es que , erróneamente, se consideran tales los viajes y traslados dentro de la Provincia.

Habla de los "reiterados requerimientos" que me hicieran. Afirmación que se repite en página 26 del informe "reiterados pedidos realizados al vicepresidente del Cuerpo Dr. Salduna". Lo cual también es mentira, porque sólo existió un oficio, respondido en tiempo y forma. Y, si hubo que rehacer el oficio original es porque lo hicieron mal. La documentación respecto a legajos documentales referida a viáticos y salidas de jurisdicción fue remitida totalmente. Si alguna hubiera sido omitida debiera señalarse puntualmente en el informe y no se hace.



Aquí la imputación es ofensiva porque se habla ?sin probarlo- de "grosera parcialidad" y "falta de colaboración". LO GROSERO ES LA MENTIRA.



Se me reprocha que no informara "la ausencia de su despacho de Mizawak". Cosa que no se pidió en los oficios. Además, resultaría materialmente imposible porque ?salvo las ausencias por licencias o comisiones-no hay registros ni constancias, de las veces que un juez encuentra físicamente en su oficina.



En página 17 del dictamen se hace referencia a mi informe acerca del modo en que se solicitan y rinden los viáticos de magistrados judiciales: se aprueban por el Tribunal de Superintendencia, y los respectivos gastos se rinden ante el Tribunal de Cuentas.

Es posible que el sistema no les guste, a mí tampoco me gusta, como pueden comprobar en la documental enviada las pocas veces que he utilizado viáticos y/o licencias.

Pero de ahí a decir que "falta a la verdad el Dr. Salduna", hay una enorme diferencia.



En suma: no se acredita concretamente la existencia de la supuesta "parcialidad" o "falta de colaboración".



MI ACTITUD

Pero, aún en el caso que los informes remitidos adolecieran de las falencias que invocan , reitero que, al momento de entregar la documental en la Secretaría de la Comisión consigné POR ESCRITO. Que me ponía a disposición de la Comisión Investigadora para ampliar, aclarar o complementar la información arrimada a la causa.



Desde entonces a la fecha del dictamen transcurrieron casi CATORCE DIAS sin que los sres. diputados, tan celosos guardianes de la puntillosidad informativa me requirieran nada. Reiteré en un comunicado público lo expresado. Y, más aún, me comuniqué telefónicamente y a través de mensajes de texto ?constancia esta última que está a disposición de quien quiera verla- por lo menos con dos de los firmantes del dictamen informándoles que estaba a su disposición. Silencio de radio.



Es pobre recurso pretender tapar la propia indolencia con el agravio y la mentira.