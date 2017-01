Tragedia en el río: el senador Piana lamentó lo sucedido y dejó una reflexión

La reflexión de Piana

Este viernes al mediodía el gobernador Gustavo Bordet convocó al ministro de Gobierno, Mauro Urribarri; al intendente de La Paz, Bruno Sarubi; al senador provincial de Federación, Miguel Piana y autoridades de la Prefectura y de la Policía para definir los pasos a seguir en la búsqueda de los desaparecidos luego del accidente en el río Paraná a la altura de La Paz. Ratificó que los recursos de la provincia están a disposición para el operativo.Explicó al respecto que "toda la logística de búsqueda y rescate está en manos de la Prefectura y Policía y nosotros tratamos de darle el mejor acompañamiento a las familias, sobre todo a la de Villa del Rosario porque no están en su casa, no tienen sus seres queridos"."La sociedad de La Paz es muy solidaria que en seguida se puso a disposición, y el trabajo fue coordinado con Prefectura", dijo sobre los baqueanos que se ofrecieron para colaborar". Respecto de la contención a las familias, dijo que se les dio alojamiento, comida, apoyo psicológico y un equipo técnico de médicos, trabajadores sociales y psicólogos.El senador por el departamento Federación, Miguel Piana, se mostró muy conmovido por el accidente náutico, ya que lo une una profunda amistad con el Intendente desaparecido."Con Claudio nos conocemos desde el día en que nació, nacimos en la misma Colonia, fuimos a la escuela de campo y siempre estuvimos en las luchas agrarias, en las luchas sociales, acompañamos a los productores, a los docentes, a los obrero. En la escuela de la vida habíamos aprendido que para seguir adelante debíamos contemplar a todas las ideas políticas, por eso era una persona muy balanceadora; él los incluía a todos, aun cuando pensaban distinto. Siempre decía", recordó.Visiblemente conmovido y con la voz entrecortada por la emoción, Piana afirmó: ". Es un grande de verdad, teníamos planes a futuro", y agregó que la desaparición del Intendente "me duele, porque me quedo un poco rengo,".Finalmente, el Senador dejó una interesante reflexión: "Quizás pasan estas cosas para que nos demos cuenta que, y no podés ir al almacén o a un supermercado a comprar un mes o un año más de vida; te vas y te vas. Entonces".