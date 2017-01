El Frente Litoral se definió como un espacio de "crítica y de construcción"

El grupo de entrerrianos y santafesinos, que conforman el Frente Litoral, mantuvieron una reunión y se definieron como un espacio de "crítica y de construcción".

El Frente Litoral está integrado por ex Presos Políticos 25 de Mayo (Santa Fe); Arturo Martín Jauretche (Santa Fe); Red de Comunicadores del Mercosur (Santa Fe); Agrupación 27 de Octubre (Paraná); Ateneo Arturo Jauretche (Villaguay); y dirigentes de las ciudades de Concordia y Victoria.



En un comunicado enviado a este medio, el Frente Litoral señaló que "no somos una construcción efímera. El Frente Litoral llegó para permanecer y convertirse en una alternativa válida y con un gran crecimiento día a día, pueblo a pueblo y paso a paso".

Por otra parte, consideraron que "somos críticos porque sabemos perfectamente dónde está nuestro horizonte. Somos constructivos porque nos propusimos, con raíz en esa crítica, forjar un espacio que consideramos necesario", dijeron dirigentes.

"Caminamos con las banderas del peronismo y el kirchnerismo bien en alto porque entendemos que una sociedad equitativa y con justicia social sólo puede darse en el marco de un proyecto nacional y popular", resumieron en el escrito y agregaron que "recorremos la provincia invitando a cada compañera y compañero desencantado, defendiendo un verdadero modelo popular, caminando con la palabra, con la voluntad y las convicciones. Con la militancia".



Finalmente, desde el Frente Litoral consideraron que "hay un dolor en el Pueblo. Es nuestro objetivo convertirlo en un poder creativo, en el empoderamiento de ese Pueblo dolido.

El Frente Litoral es un espacio de construcción, con el fin de convertirnos en protagonistas de nuestro destino y no en testigos de nuestra propia desgracia", concluyeron.