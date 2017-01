El descargo de la jueza Mizawak: "Yo no escribí el reglamento de viáticos"

Política Diputados rechazó el pedido de juicio político contra Mizawak

Luego de que no prospera el pedido de Juicio Político, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, habló cony dijo sentirse satisfecha de que la acusación en su contra por mal desempeño no haya prosperado.En primer lugar resaltó que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, "trabajo durante 30 días, en general muy bien. Hubo un corto tiempo donde tuvieron que reunir muchísimas pruebas, hay más de 2000 fojas".Mizawak también fue consultada por este medio sobre el informe de Migraciones, que difundió el bloque de Cambiemos, y que habla sobre los viajes al exterior y el pedido de viáticos para el interior del país.En tal sentido, la presidenta del STJ, explicó que según un reglamento propio del poder Judicial, "nosotros no cobramos viáticos fraccionados, sino que cobramos el día completo, así estemos en la jurisdicción de Buenos Aires haciendo una diligencia entre las 9 y las 12, el viático es por día completo. Entonces si ese día a las tres de la tarde me tomé un BuqueBus y me fui al Uruguay, o me fui en auto a Salta, mientras yo haya estado en la jurisdicción como tenía que estar, cobramos el día completo.".Paso seguido, entendió que pudo haber "algún error producto de que en otros Poderes el sistema de viáticos es fraccionado".Mizawak agregó que el sistema que reglamenta los viáticos en el Poder Judicial está vigente desde la década del 90, "no lo escribí yo. Es igual para el Presidente, para los vocales, los funcionarios, y el vocero de prensa, no hace diferencia". Y dejó deslizar que "a lo mejor tendríamos que revisar el reglamento".Por otra parte, se refirió a las acusaciones que se hicieron en el dictamen de minoría. "Hubo una acusación muy seria respecto de que habría firmado sentencia estando en España, lo cual es lo más grosero de todo". Y explicó que "en los procesos de amparo, de Hábeas Corpus o demás son todos los días y horas hábiles, y yo puedo volver en un avión de Buenos Aires a las nueve de la noche y firmar sentencia". Respecto a las sentencias puntuales presentadas en el dictamen de minoría, Mizawak exhibió documentación donde se acredita que en esos días ella gozaba del período de licencia.Volviendo al tema de los viáticos y de la permanencia en las distintas jurisdicciones, Mizawak explicó sobre un viaje a Formosa y su visita a Paraguay. En tal sentido, contó que cuando se realizan estas jornadas donde concurren jueces de todas las provincias, ". Incluso hay muchos casos de devolución en la provincia".. Y destacó que la suerte de Chiara Díaz "está en manos de la Corte de Justicia del Senado".Respecto a los gastos reservados, Mizawak explicó que "desde agosto del año 2010, tenemos asignada una partida que se identifica como gastos reservados y nosotros le asignamos el carácter de gastos protocolares y los rendimos al Tribunal de Cuentas con esa denominación; y desde entonces ha sido aprobado por el dicho órgano sin objeciones ni recomendaciones".