Juez entrerriano participa de reuniones para reformar la ley penal juvenil

La primera reunión de expertos, que se desarrolló ayer en el piso 11 del Ministerio de Justicia de la Nación, derivó en la conformación de ocho comisiones: Justicia especializada; Medidas alternativas a la privación de la libertad; Probation y conciliación; Delitos y sanciones acordes a la Convención de los Derechos del Niño; Condiciones de detención que fomenten la reinserción; Sistema de articulación permanente intersectorial/Dotación de recursos; Sistema de información entre los distintos organismos; Abordaje preventivo; y Edad de punibilidad e imputabilidad.



Barbirotto participará de la comisión sobre Delitos y sanciones, y recordó que aunque el tema de la baja de punibilidad estaba puesto en el punto cinco, finalmente se acordó en la reunión de ayer que fuera ubicado en último lugar. Aunque dijo que en el cónclave, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo notar de su postura a favor de que el tema sea analizado durante este año, aún cuando sea un año electoral.



Ayer, antes de ese cónclave, Garavano reafirmó la necesidad de cambiar la ley actual del régimen de responsabilidad penal juvenil al sostener que se trata de "una ley de Videla, de la dictadura", y que su modificación significa saldar "una deuda que tenemos con la Democracia".



"En nuestra planificación, el tema es hacerlo después del período electoral, para no entrar en la discusión propiamente de la campaña, pero si se construye previamente consenso con los distintos actores o si los partidos políticos quieren discutirlo en el Parlamento, nosotros no tenemos problemas", afirmó Garavano.



El encuentro de ayer en Buenos Aires, del que participó también, en representación del Congreso, el senador nacional entrerriano Guillermo Guastavino, es el primero de cuatro, y se hizo en dos fases: en la primera parte, Garavano y Bullrich hicieron una presentación; luego, se establecieron los ejes de discusión a futuro y la metodología de trabajo.



"Lo que se planteó es apuntar a una tarea que evite que el adolescente ingrese al sistema penal. Y esto requiere la transferencia de recursos. Precisamente, uno de los temas que se tratará en comisión es el de Justicia especializada en temas de niños y adolescentes, y eso demanda recursos. Es un aspecto contemplado en la Convención de los Derechos del Niño y es necesario avanzar en eso. Pero para eso se requieren fondos", apuntó el juez Barbirotto.



El magistrado, que es titular del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes, el único que existe en la provincia, dijo que acudió en forma personal, convocado por su especialidad y su nivel académico, y que no fue en representación del Poder Judicial entrerriano. En el encuentro de ayer, dijo Barbirotto, se puso de relieve la reciente reforma al Código Procesal de Niños y Adolescentes que aprobó la Legislatura, aspecto que fue apuntado por Martín Casares, subsecretario de Política Criminal.