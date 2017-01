Liquidaciones docentes: "Yo no consideraría que hubo error", dijo Panozzo

Política El Gobierno aclaró que respondió la carta documento de Agmer

"La carta documento que fue dirigida al Gobernador y al ministro de Economía ya fue respondida", aseguró Panozzo, y de ese modo contestó el planteo público de Agmer, que señaló que no había sido respondida."Yo no lo consideraría que hubo error. Hoy hay un sistema que liquida los sueldos docentes junto con los sueldos del resto de la Administración. Es el sistema el que liquida en función de los datos que se cargan. Y ese sistema es con el cual se liquida al resto de la Administración Pública. De igual modo, se han ido escuchando los planteos de los sindicatos, y por ejemplo, se ha modificado la fecha de cierre para la carga de datos. Antes era el 5, y ahora es el 20", explicó Panozzo a El Diario.El funcionario minimizó los reclamos que ha hecho público Agmer, y señaló al respecto que "en los meses en los que se han liquidado los salarios a través de este sistema, no hubo prácticamente liquidaciones con errores. Pero cuando se detectaron, los sindicatos y los mismos docentes acercaron sus inquietudes, y por complementaria, se ha procedido a responder a todos y cada uno de los reclamos que se hicieron".La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió avanzar con acciones legales individuales ante el departamento de Ajustes y Liquidaciones del Consejo General de Educación (CGE) por los errores en la liquidación de los sueldos de diciembre y en la segunda cuota del sueldo anual complementario. Los registros del sindicato contabilizan 672 reclamos.En noviembre, los errores en las liquidaciones habían superado los 6.000 casos, y por eso a principios de diciembre último la conducción provincial del sindicato se entrevistó con los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri, y de Economía, Hugo Ballay. Pero cuando los docentes empezaron a percibir los salarios de diciembre y el medio aguinaldo, los inconvenientes otra vez asomaron.Agmer central indicó que desde 2 al 9 del actual han recibido en la sede central del sindicato 672 reclamos por problemas de liquidación, lo que motivó la realización de presentaciones de los reclamos respectivos ante el CGE. Aunque el Gobierno ha rechazado los emplazamientos que ha hecho el sindicato en procura de una respuesta. Al respecto, Economía indicó que "atento a que las liquidaciones y el pago de los salarios de los docentes dependientes de la provincia de Entre Ríos han sido realizados en debida forma y el reclamo cursado es de tal generalidad que impide concretar una revisión".