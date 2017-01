La CGT en alerta: "No vamos a permitir que quieran esclavizarnos"

El secretario general de la CGT Carlos Acuña, ratificó que la central obrera "está en alerta" por un posible impulso a cambios en los convenios colectivos de trabajo y aseguró que los sindicatos no permitirán que "quieran esclavizar" a los trabajadores.



"Nosotros queremos colaborar para que se generen más puestos de trabajo, pero también defenderemos los convenios colectivos de trabajo, porque el Gobierno y los empresarios nos quieren esclavizar", enfatizó Acuña.



En declaraciones a un matutino porteño, el sindicalista advirtió que "la CGT está en alerta" y remarcó: "no vamos a permitir que quieran esclavizarnos".



"La explotación es vieja, pero si uno los deja no va a tardar en ser vigente de nuevo", señaló el integrante del triunvirato que encabeza la central obrera.