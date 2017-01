Bergman rechazó "todos los rumores" sobre su renuncia

El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, rechazó "todos los rumores y trascendidos" sobre su renuncia al cargo que ejerce, y aseguró que fue "ratificado" en su puesto por el presidente Mauricio Macri.



"Rechazo todos los trascendidos sobre mi renuncia. Estoy firme en el cargo y fui ratificado por el presidente (Mauricio) Macri que me dio toda su confianza y evalúa mi gestión como lo hace con el resto de todos los funcionarios", aseguró Bergman en declaraciones a la señal televisiva TN.



El rabino aseguró que es el primer titular de una Cartera de Ambiente en la historia argentina, y que su tarea pasa "por manejar una agenda de futuro".



"En una Argentina que venía de estar abandonada se decidió prestigiar una Secretaria que no tenía casi relevancia y darle rango de Ministerio. Manejamos una agenda de futuro, tenemos que pensar en nuestros hijos y pensar en atenuar los efectos del cambio climático", sostuvo el funcionario.



Acerca de polémicas abiertas por los problemas causados por los incendios forestales, Begman expresó: "Tengo que aprender a contestar con argumentos técnicos en vez de filosóficos. Tenemos que trabajar para mitigar el cambio global y marchar hacia la movilidad eléctrica. No tuve problemas con las licitaciones en mi área. Soy parte de un equipo y aporto desde mi lugar", sostuvo.