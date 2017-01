Urribarri: "No tuve ni tengo ningún tipo de sociedad con la Dra. Mizawak"

Política Diputados rechazó el pedido de juicio político contra Mizawak

El presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, se refirió al pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, el cual fue luego rechazado."Gracias a Dios, las diligencias se hicieron y quedó claramente establecido que no tuve ni tengo ningún tipo de sociedad con la Dra. Mizawak ni con ningún familiar de ella", subrayó el legislador."Estaba interesado en que esto se haga rápido porque las palabras de Chiara Díaz, y de los demás denunciantes, no solo son absolutamente falsas, sino que son maliciosas, malintencionadas, dañinas, falaces y permiten, como yo y mi familia hemos pasado durante todo este año, mancillar mi buen nombre y mi desempeño como gobernador de la provincia de Entre Ríos", justificó Urribarri.