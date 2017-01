Diputados rechazó el pedido de juicio político contra Mizawak

La Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, por mal desempeño, registró. Fue por 21 votos afirmativos y 12 negativos.El Frente para la Victoria impuso su dictamen de mayoría en el que no hizo lugar a la denuncia de un grupo de abogados y dirigentes políticos contra la magistrada. En la minoría, Cambiemos presentó su dictamen con un minucioso informe acusándola.A Mizawak se le atribuyó la causal de mal desempeño por los viajes que habría realizado por cuenta del Poder Judicial, una supuesta falta de control en el otorgamiento y rendición de viáticos, la participación en sociedades comerciales, la percepción de "sobresueldos" y la manipulación de votos en la acción de inconstitucionalidad respecto de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas.De allí que, para los legisladores de la oposición, es "harto indubitable" que Mizawak incurrió en las causales de mal desempeño y que "ninguna razón o elemento de peso se ha aportado para desvincular su directa responsabilidad en los hechos endilgados", por lo que consideran que debe ser acusada y suspendida en su cargo.En la oportunidad, el legislador apuntó a sus pares a realizar una "autocrítica" respecto a replantear en qué casos corresponde una investigación por juicio político, atento a que denuncias de "tamaña magnitud, restan seriedad y legitimidad al órgano legislador".Incluso Lara, en horas de la mañana había afirmado que no había pruebas para acusar a Mizawak. "El despliegue de pruebas que existió en esta investigación no registra antecedentes en ningún pedido de Juicio Político en nuestra Provincia. Se aportaron y produjeron pruebas en más de 2130 fojas, cada una de las cuales fue analizada minuciosamente por los miembros de nuestro bloque que integramos la Comisión", indicó.