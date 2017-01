Informe de Migraciones dellata las salidas del país de Mizawak

El bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, recibió este miércoles un informe de Migraciones que incorporó al dictamen en el que se pide la inmediata suspensión, juicio y posterior destitución de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak.Según el texto de los diputados, dado a conocer por Análisis Digital, la titular del Poder Judicial viajó al exterior en reiteradas ocasiones al mismo tiempo que percibió viáticos por viajes dentro del país. En ese sentido, se precisan al menos ocho salidas del país a la República Oriental del Uruguay, a Brasil, a Chile y Paraguay, entre 2009 y 2015, mientras cobró viáticos por viajes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Formosa en las mismas fechas. Así surge del contraste con la información de Migraciones. Pero detalles del estilo se vuelven aún más llamativos cuando Mizawak aparece firmando numerosos fallos los mismos días que no estaba en Paraná.El Frente para la Victoria (FpV), por otro lado, sostiene que la información en torno al desempeño de Mizawak, sus viáticos y viajes no es suficiente como para llevarla a juicio político. "De las pruebas arrimadas se desprende la falsedad de gran parte de las declaraciones vertidas por (Carlos) Chiara Díaz", dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, Diego Lara.En base al documento de Migraciones, los diputados de la oposición resumieron algunos "casos testigos" de la conducta endilgada a Claudia Mizawak. "Podemos señalar que en fecha 04 de diciembre de 2009, Mizawak ingresó a la República Oriental del Uruguay (ROU) por la empresa 'BuqueBus', retornando el 16 de enero de 2010 (43 días) en el vehículo 'IBL-718' (Dirección de Migraciones fs.284/288 del expediente principal), habiendo percibido viáticos liquidados para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) los días 17 al 18 de diciembre de 2009 (fs.1-Cuadernillo de Pruebas III)", aludieron los legisladores.Bajo el mismo modus operandi, "en fecha 18 a 20 de febrero de 2010, registra viáticos a la C.A.B.A. (ídem Cuadernillo citado) y simultáneamente registra el 18 de febrero de 2010 una salida del país a la R.O.U. en 'BuqueBus', fs.288 del expediente principal"."También en fecha 24 al 26 de agosto de 2010 registra percepción de viáticos a la C.A.B.A. y el mismo 26 de agosto de 2010 se informa un ingreso a la República Federativa de Brasil por Puerto Iguazú retornando el mismo día a la República Argentina. Vale decir que en un lapso de 24 horas, Mizawak estuvo en Buenos Aires, Puerto Iguazú y alguna ciudad de Brasil retornando el mismo día", advirtieron.En el mismo sentido, reforzaron: "Asimismo el 24 y 25 de febrero de 2011 tiene viáticos liquidados para viajar a C.A.B.A. y el mismo día 24 de febrero registra ingreso a la R.O.U. en BuqueBus retornando a la Argentina el dia 27 de febrero por el enlace Paysandú-Colón en el vehículo identificado con Dominio 'IBL-718'"."El 23 y 24 de noviembre de 2011 se le liquidaron viáticos para viajar a la C.A.B.A. y registra una salida del país el 24 de noviembre a las 14 horas a la R.O.U. en BuqueBus retornando el 28 de noviembre de 2011 (4 días más tarde) por el enlace vial Paysandú-Colón en el vehículo identificado con Dominio 'IBL-718'", acotaron.Del mismo modo, "el 19 al 21 de septiembre de 2012 se le liquidaron viáticos para viajar a la C.A.B.A. y registra una salida del país el 21 de setiembre las 8,00 horas a la R.O.U. en BuqueBus retornando el 24 de septiembre de 2012 por el enlace vial Paysandú-Colón en el vehículo identificado con Dominio 'LQM-472'"El modo de viaje y viático se repitió el 12 de octubre de 2012, cuando "le asignaron viáticos para viajar a Concepción del Uruguay, mientras que días más tarde, el 17 al 20 de octubre de 2012 se le liquidaron viáticos para viajar a la ciudad de Mendoza y el día 19 de octubre del mismo año registra una salida del país desde el Aeropuerto de Mendoza y por 'Austral Líneas Aéreas' a la República de Chile retornando a C.A.B.A. en la misma aerolínea el 22 de octubre de 2012"."En tanto que del 28 de agosto al 1º de septiembre de 2013, se le asignaron viáticos para viajar a Formosa a las 'XXXIX Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo'. Dicho evento conforme a la página web del Poder Judicial de Formosa se llevó a cabo los días 28,29 y 30 de agosto.- Pero la jueza solicitó 2 días más de viáticos y -para mayor ilustración- el 30 de agosto del mismo año ingresó a Paraguay por el "Paso San Ignacio de Loyola" en el vehículo Dominio 'LQM-472', retornando al país el 1º de septiembre de 2013 por el mismo puesto fronterizo y en el mismo vehículo", señalaron.Más acá en el tiempo, "del 29 al 31 de marzo de 2015, se le liquidaron viáticos para viajar a la C.A.B.A. registrando un ingreso a la R.O.U. el día 30 de marzo vía BuqueBus, reingresando al país por el enlace Paysandú-Colón en el vehículo Dominio 'PBZ-896'", precisaron.Días pasados, se dio a conocer detalles del borrador que estaban cocinando los diputados de la oposición para presentar este miércoles en la sesión y en el cual se apoyarán para pedir la suspensión del cargo de Mizawak, el juicio político y la posterior destitución. En el documento, los legisladores se explayaron en un extenso marco teórico y doctrinario sobre el instituto del juicio político, las causales y las posibilidades procesales, y sostienen que "los hechos denunciados por los promotores de este juicio político han quedado probados durante el trámite investigativo llevado adelante por la Comisión de Investigación de esta Cámara"."A esta altura del memorial, es harto indubitable que la doctora Claudia Mónica Mizawak, en tanto magistrada judicial y presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se halla claramente incursa en la causal de mal desempeño", y que por todas las pruebas "amerita claramente su acusación tendiente a obtener la separación del cargo y posterior destitución por el Senado". "Los hechos, las evidencias y el contexto en que se han sucedido los acontecimientos por los cuales se ha investigado a la magistrada constituyen presupuestos suficientes para formalizar su acusación ante el pleno de esta Cámara", dice el escrito.Para Vitor, Viola, Monge y Lena, la vocal del STJ se defiende de un "modo anómalo" y, en lugar de defenderse, traslada situaciones a terceros. Es en ese contexto en que los diputados dicen, en primer lugar, que Mizawak "insiste en preocuparse por lo que la reproducción mediática de los hechos, contenidos en la denuncia, le producen a su 'honorabilidad e idoneidad' en el desempeño de la Presidencia del Poder Judicial y que solo por ello considera imprescindible despejar"."Centraliza su esfuerzo defensivo en que la denuncia en su contra se basa casi con exclusividad en las declaraciones que volcara el doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento de esta Cámara, desechando la validez de estas declaraciones como medio de prueba para sostener la denuncia en su contra", cuestionan.Los legisladores opositores al gobierno provincial consideran "fuera de toda duda que la magistrada -siendo presidente y máxima responsable del Poder Judicial de la Provincia- desconoce la arquitectura constitucional del proceso de juicio político, que de modo alguno puede equipararse al de un proceso judicial penal al estilo de los que han pasado por su despacho en el desempeño de su cargo. El presente juicio de remoción -continúa- es un proceso político diferente de los procesos criminales y en consecuencia resulta improponible que las manifestaciones vertidas por otro magistrado en un proceso similar al que aquí se ha instruido, no pueda ser evaluado para ponderar las eventuales inconductas de la acusada que pudieran subsumirla en la causal de mal desempeño".Según remarca Análisis, la primera inconducta se le atribuye a Mizawak es la realización de una excesiva cantidad de viajes y las consecuentes ausencias o abandonos reiterados de la jurisdicción.Los diputados denunciantes refirieron a los dichos que el vocal Carlos Chiara Díaz vertió en la reunión de Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en el marco del proceso de juicio político iniciado en su contra. Citaron textualmente las palabras del vocal, quien manifestó concretamente que "la doctora Mizawak le hizo lugar y le hizo lugar tramposamente, porque ¿saben cuál es la información que da ella? De los pedidos de viáticos, ¡no pone las comisiones de servicios! ¿Y saben por qué no las pone? Porque ella es la reina de los viajes, ella es la reina de los viajes, y otros protegidos que tiene".Sostienen los diputados que de la prueba referida, surge que desde enero del año 2008 hasta diciembre del año 2016, alegando motivos oficiales, Mizawak se ausentó de la jurisdicción la cantidad 332 días hábiles, que a su vez representaron la cantidad de 400,5 días de viáticos por una suma de 537.763,50 pesos.Por otra parte, advirtieron que en el transcurso de los tres años que lleva como presidenta del alto cuerpo, totaliza la cantidad de 133 días hábiles (179 días corridos) de ausencias por viajes, habiéndosele liquidado, solo durante estos tres años, 178 días de viáticos, lo que representó para las arcas del Poder Judicial la suma de 338.776. Eso es lo que concluyen los diputados al estudiar los números a los que accedieron.Para acentuar la idea de que la conducta observada por Chiara Díaz, resulta casi idéntica e igualmente abusiva que la manifestada por Mizawak, "resulta ilustrativo comparar el comportamiento de ambos, en materia de licencias y ausencias en los últimos tres años". "Ello a la luz de la información que ha sido acompañada por la denunciada y se encuentra incorporada al expediente", dicen y afirman que "se advierte que durante los años 2014, 2015 y 2016, Chiara Díaz acumuló un total de 282 días entre licencias y ausencias, mientras que Mizawak registró un total de 211 días. Si además tomamos por ejemplo solo el año 2016, advertimos que la doctora Mizawak registra mayor cantidad de días de ausencias totabilizando 72 días, contra 71 días del doctor Chiara Díaz", concluyen.En determinado momento, los legisladores cuestionan duramente la "grosera parcialidad" del vocal Bernaldo Salduna, al indicar que ese funcionario, como vicepresidente del cuerpo, remitió todos los legajos documentales que permiten ver qué destino tuvieron los pedidos de viático de Chiara Díaz, pero no lograron que envíen cuando se le pidió lo mismo, pero en referencia a Mizawak.Los. Los diputados que propician la continuidad del juicio político y consideran que debe terminar en destitución, se basan en una prueba identificada como "Cuadernillo de Prueba III ? Ref. Acuerdos Generales dictados por el STJ y Convenios suscriptos por la Dra. Mizawak en cumplimiento de encomiendas asignadas por el Alto Cuerpo". Bajo ese título, los legisladores encuentran que "se halla acreditada la existencia de un sinnúmero de convenios celebrados por Mizawak en representación del Superior Tribunal de Justicia, con distintas instituciones nacionales y extranjeras, durante el período en ejercicio de la presidencia. Convenio estos cuya utilidad para al Poder Judicial de la provincia se desconoce, pero que en todo los casos, han servido para `justificar` viajes a distintos puntos del país (CABA, Santa Fe, Rosario, Corrientes, San Juan, Neuquén, Córdoba, Formosa, Puerto Iguazú, Ushuaia, Misiones) y del exterior (España, Italia, Uruguay) y la percepción de viáticos. Conviene aquí recordar -continúan- , que desde su asunción como presidenta se le han sido liquidado a la doctora Mizawak, en tan solo tres años, la cuantiosa cantidad de 178 días de viáticos, lo que representó para las arcas del Poder Judicial la suma de pesos 338.776 pesos".Uno de los puntos centrales de la acusación se refiere a la participación de Mizawak en sociedades comerciales mientras fue jueza de la corte entrerriana. Respecto a la participación societaria con el ex gobernador Sergio Urribarri,, dicen los diputados. No obstante,"En cuanto al hecho de haber conformado una sociedad comercial con su esposo y haber estado incursa en la causal de incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura, de la prueba colectada puede inferirse que la magistrada estuvo al menos 6 meses en situación de incompatibilidad del art. 4 LOPJ, siendo éste uno de los fundamentos por el cual votamos en pos de la apertura del proceso acusatorio", dijeron al respecto los diputados.Dicen que de la prueba analizada "surge de modo indubitado" que desde 2003, Mizawak junto a su esposo Raúl Arroyo conformaron la sociedad Emprendimientos AyM SA, ambos socios con el 50 por ciento del capital social cada uno, integrando el Directorio el Sr. Arroyo como Presidente y la Dra. Mizawak como directora suplente"."De igual forma surge que la conformación del Directorio se mantuvo inalterada hasta julio de 2008, que ingresó para su registro el cambio de autoridades (conocido como art. 60 Ley 19.550), registración que se perfeccionó recién en el mes de octubre del mismo año". Concluyen los diputados que si Mizawak asumió como vocal el 26 de diciembre de 2007, "no cabe duda alguna que durante el transcurso del primer año, más precisamente hasta el mes de julio de 2008 -que ingresaron un trámite para inscribir su renuncia al Directorio y designación de nuevas autoridades- ésta estuvo incursa en la causal de incompatibilidad". En este punto, los legisladores dicen que Mizawak presentó documentación de poca credibilidad y que cayó en "falsedad ideológica".El informe de los diputados de Cambiemos analiza distintos puntos. Hablan de que el "mal desempeño" y la "mala conducta" de Mizawak "han quedado acreditados en el abandono de sus funciones por sus reiteradas ausencias comprobadas y la simultánea firma de despachos en días de presuntos viajes, la negligencia grave en el ejercicio de su cargo al descuidar con falta grave la custodia de armas de fuego secuestradas bajo su directa responsabilidad, el incumplimiento de la Constitución Provincial y normas reglamentarias vinculadas con la dilación irrazonable y manipulación del proceso de inconstitucionalidad en la causa 'Arralde Juan Carlos c/ Estado Provincial', donde reveló una parcialidad ostensible y una tolerancia inadmisible en el descontrol de los despachos de las Vocalías para emitir sus votos, la indignidad para el cargo cometida en la indebida percepción de emolumentos sin justificación y sobresueldos arropados bajo el mote de 'Gastos Protocolares y de Representación' con origen en la Partida Presupuestaria 392 Gastos Reservados sin rendición adecuada y completa de su destino, uso y aplicación".Por último, al momento de la resolución, los diputados mandan a "promover el procedimiento de juicio político" contra la presidenta del STJ, y suspenderla en sus funciones. 