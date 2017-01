Tras 12 años, provincia de San Juan cortó convenio con el Instituto del Seguro

Las autoridades del Instituto Autárquico Provincial del Seguro recibieron la confirmación de la caída del convenio con la provincia de San Juan, por el cual la entidad entrerriana brindaba la cobertura de seguro de riesgos del trabajo a toda la planta de personal administrativo y a los policías de aquella provincia.



El convenio permitía al IAPS asegurar a 35 mil empleados públicos sanjuaninos y a unos 4.500 policías, lo que le permitía a la aseguradora estatal entrerriana facturar 19 millones de pesos cada mes.



La noticia de la caída del convenio fue confirmada por el presidente del Instituto Autárquico, Juan Domingo Orabona, quien dijo que "se abre una etapa de gran desafío para la compañía, como es la de recuperar terreno en el mercado". Ampliando la información, el directivo del organismo estatal dijo que la caída del convenio se produjo en el marco del llamado a licitación que hizo la provincia de San Juan.



Contó que se presentaron cinco firmas, de las cuales quedaron tres en posición de competir. Según dijo a El Diario, la empresa Provincia Seguros presentó una alícuota del 50 por ciento de lo que indica el mercado, por lo que "amplió el margen de pérdida con tal de quedarse con la clientela de San Juan".



Se trata de la empresa aseguradora de la provincia de Buenos Aires, que "rompió los márgenes de pérdidas que se venían manejando".



Orabona se preguntó si la aseguradora bonaerense podrá cumplir con la prestación, debido a que -en el marco de ese margen de pérdida- deberá montar una estructura en toda la provincia sanjuanina. En ese punto dijo que el IAPS cuenta con 11 oficinas y un total de 30 puntos de atención total en territorio sanjuanino.



El convenio que permitió la firma del contrato entre los dos estados provinciales data de 2005 y se concretó a partir del acuerdo entre los entonces gobernadores Jorge Busti y José Luis Gioja, entrerriano y sanjuanino respectivamente.

Ayer, la edición digital de "Análisis", al adelantar la noticia de la caída del acuerdo, dijo que un competidor del IAPS que participó de la licitación hizo trascender información sobre malos desempeños de funcionarios de la gestión anterior, y que con eso se buscó erosionar la imagen de la compañía entrerriana.



Fue en ese marco que Orabona dijo que "el Instituto trabaja en revertir la imagen negativa que dejaron acciones anteriores". Además sostuvo que la caída del convenio no es una buena noticia, "pero para nosotros nos plantea un escenario de nuevos desafíos", declaró.



Orabona dijo que el negocio de la aseguradora de riesgo de trabajo es a pérdida generalmente. Explicó que las 22 compañías que prestan servicio en el país tienen resultados técnicos negativos, y que aún en ese marco, el IAPS terminó el año pasado con un saldo positivo del orden de los 111 millones de pesos.



Sostuvo que el esquema de negocio consiste en tomar la prestación a pérdida, pero utilizar todo el caudal de dinero de las primas en el mercado financiero con colocaciones que dan 30 por ciento de intereses. La ganancia de intereses, menos el pago de juicios o de seguros por siniestros o accidentes es el que determina el resultado final para la empresa.



El titular del IAPS dijo que los resultados públicos indican que Provincia Seguros llegó a mostrar pérdidas de hasta 2.200 millones de pesos anuales. "Van a pérdida amplia y hay que ver si logran financiamiento que, quizás busquen a través del Banco Provincia", dudó.



"Las carpetas presentadas por nuestra compañía en la licitación son impecables. No contamos con que Provincia Seguros ampliaría de tal grado el margen de pérdida", dijo Orabona. No obstante, agregó que "ahora tenemos el desafío de ganar espacio en el mercado y eso se debe dar sin la comodidad de tener un contrato cómodo como era el firmado con San Juan".



Agregó que en el marco de las pérdidas que casi todas las compañías exhiben, el IAPS fue el que tuvo el saldo positivo más amplio. Se trata, según afirmó, de 111 millones de pesos, seguido por otra empresa que tuvo 5 millones de pesos de ganancia.



"Esto -dijo- debe hacer rever la política de la compañía y salir a buscar nuevos clientes. La facturación de San Juan representaba lo mismo de lo que representa todo el sector privado de la compañía". "Todos, y también el personal, debemos entender que no se puede vivir solamente de un contrato cómodo", definió.



"Hay que cambiar el modo de pensar y asumir nuevos desafíos. Tanto es lo que digo, que en San Juan, a pesar de que estuvimos 12 años en ese mercado, no se logró tener primas del sector privado. Y pese a tener a clientes cautivos no se ganaron, por ejemplo a los productores como clientes. Ahora hay que asumir los desafíos que plantean estas horas".



El titular del IAPS entendió que también debió haber primado la apuesta política del gobierno nacional a favor de la aseguradora bonaerense. "Ellos juegan fuerte", dijo cuando se le consultó si consideraba que Nación habría apuntalado el acuerdo entre Buenos Aires y San Juan.