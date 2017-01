Esperan $280 millones para terminar obras del nuevo hospital de Gualeguaychú

El ministro de Planeamiento e infraestructura, Luis Benedetto, aseguró que se está buscando la solución para poder terminar la obra del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú. "Nosotros tenemos un valor aproximado de lo que es necesario para poder terminar el Hospital y entregarlo llave en mano. Lo que falta para concluir son 280 millones de pesos aunque no es definitiva y hay un compromiso de Nación de aportar una parte y el resto lo deberá ponerlo la Provincia".



Asimismo, explicó que en caso de poder reiniciar las obras paralizadas desde hace un año, el plazo de finalización sería "entre 12 y 15 meses".



Benedetto puntualizó que "se trata de una obra compleja, no solo en lo que respecta a la obra civil sino también en lo referente al equipamiento ya que fue proyectada hace muchos años, por los que los costos han cambiado notablemente. Este es el problema más complicado que tenemos y al que estamos de encontrarle una solución. Con Nación aun no estamos en la instancia definitiva, pero estamos trabajando arduamente para llegar a reiniciar la obra. El gobernador Bordet ya ha tomado la decisión política de terminar el Bicentenario pero se debe acordar con Nación cuál va a ser el aporte que cada uno va a destinar y eso se debe plasmar en un documento o Addenda al contrato de la obra originalmente firmado con las empresas constructoras".



Asimismo, el ministro manifestó que "además la Fiscalía de Estado tiene que dictaminar desde el punto de vista legal y dar la viabilidad sobre los mayores costos y los intereses por demoras que reclaman las empresas que conforman la UTE adjudicataria de las obras. Uno de los graves inconvenientes que hay es que todo el equipamiento que necesita el hospital es de importación y por lo tanto la diferencia del valor del dólar desde la fecha en que se cotizó a la actualidad es astronómica. Esos son los puntos que estamos discutiendo con Nación".



Al ser consultado sobre si el equipamiento que se debe importar del exterior para el Hospital del Bicentenario goza de excepciones arancelarias, Benedetto indicó que "en principio no y es algo que estamos buscando".



"Si bien los aranceles de importación para el caso de equipamiento hospitalario son menores, lo que queremos es una excepción por parte de Nación para poder, una vez comprados en el exterior, ingresar los equipos libremente. Es un tema que también está trabajando la Fiscalía de Estado de la Provincia", finalizó el funcionario provincial. (Radio Máxima)