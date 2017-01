Agmer iniciará acciones legales por los errores en la liquidación de haberes

La Comisión Directiva de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) adelantó que iniciará acciones legales ante la continuidad de los problemas por la liquidación de haberes de los docentes. El gremio recordó que ya había presentado los reclamos ante el departamento de Ajustes y Liquidaciones del Consejo General de Educación (CGE), y el pasado 5 de enero, "viendo que no había respuestas a la amplia mayoría de las demandas", dijo Agmer, presentaron una Carta Documento al gobernador Bordet y al ministro de Economía Ballay, emplazando a respuestas en 48 horas, lo cual no se cumplió.

"Dado que los problemas en lo que respecta a la liquidación de haberes de los docentes de la provincia persisten, desde la Comisión Directiva Central de AGMER se avanza con las acciones en la búsqueda de revertirlos", sostuvo el gremio en un comunicado.



En ese marco, detalló: "La Comisión Directiva Central de AGMER continúa con acciones ante problemas de liquidación de haberes, luego de que desde el día 2 hasta el 9 del corriente se han recibido cerca de 700 reclamos por problemas de liquidación enviados desde las seccionales de nuestro sindicato".



"Desde el mismo día 2 de enero comenzamos a presentar dichos reclamos ante el departamento de Ajustes y Liquidaciones del CGE hasta que el día jueves 5 de enero, viendo que no había respuestas a la amplia mayoría de las demandas, presentamos una Carta Documento al gobernador Bordet y al Ministro de Economía Ballay, emplazando a respuestas en 48 hs", recordó luego.



Y concluyó: "Vencido dicho plazo, hemos resuelto avanzar con una acción legal de carácter colectivo utilizando los reclamos recibidos en CDC hasta el día 10 de enero".