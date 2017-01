Macri estimó que petroleras invertirán 5000 millones de dólares en Vaca Muerta

Macri presentó oficialmente este martes un acuerdo con la provincia del Neuquén, las empresas y los sindicatos petroleros para impulsar la producción de gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta que, a su criterio, "será una verdadera revolución del trabajo".Según el jefe de Estado, "las empresas, a partir de lo que han hecho los trabajadores -a quienes tenemos que felicitar- se han comprometido a un proceso virtuoso de inversiones: estamos hablando de 5 mil millones de dólares en un año, que tienen que duplicarse para los próximos años y sostenerse".En un acto en la Casa Rosada junto a ministros, gobernadores, empresarios y dirigentes sindicales, Macri alabó el acuerdo a través del cual el Estado Nacional garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas."Hoy es un día que abre una etapa para el futuro de la energía de nuestro país. Necesitamos este acuerdo en todos los sectores", remarcó el Presidente.Para el mandatario, lograr mayor nivel de inversiones en Vaca Muerta implica el "comienzo de una etapa del desarrollo de nuestra energía no convencional"."Vaca Muerta nunca se pudo desarrollar. Es algo de gran escala, cuyo desarrollo puede revertir un proceso que todavía cuesta entender por qué no sucedió", enfatizó el jefe de Estado.En un acto en Casa de Gobierno, Macri sostuvo que la Argentina "es un país de energía abundante, pero nos hemos transformado en un país con escasa energía, y cara"."Por eso ahora, se abre un espacio de confianza entre el Gobierno nacional, los gobiernos nacionales, los trabajadores y las empresas para generar más energía", resaltó.En ese sentido, evaluó que la escasez de energía es producto de "quebrar el sistema de reglas, establecer la mentira, la corrupción, el derroche. Hoy tenemos que importar energía cara, que genera déficit fiscal y no tenemos posibilidad de abrir más fábricas y desarrollarnos más, cuando la energía la tenemos acá".Por su parte, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que "cuanto más energía tengamos, va a ser más barata. Y a eso queremos apuntar"."Este acuerdo puede multiplicar por diez el nivel de empleo" en el sector, vaticinó el funcionario, en declaraciones a la prensa.Por ese motivo, estimó -en sintonía con Macri- que "este tipo de convenio se puede replicar en otros sectores de la economía".