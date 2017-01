En febrero se conformará la mesa pesquera en la provincia

A mediados de diciembre autoridades provinciales recibieron a referentes de los pescadores comerciales independientes para analizar distintas medidas para el sector. Durante ese encuentro se acordó convocar a la constitución de la mesa pesquera que tendrá como objetivo la consolidación de un ámbito propicio para el debate e intercambio entre los actores de esta cadena: pescadores, acopiadores y la industria.



El miércoles de la semana pasada hubo una nueva reunión en el Ministerio de la producción para avanzar en ese sentido. "Recibimos algunos planteos de los pescadores, sobre todo lo relacionado con el precio sostén que es lo que vamos a trabajar con los frigoríficos", adelantó el director General de Recursos Naturales de la provincia, Claudio Ledesma y explicó que se trata del precio "que el Estado le exige a las empresas para que el pescador tenga un precio digno".



"Otro tema importante es que no traigan pescado de afuera para que no baje el precio acá y garantizar que los pescadores no tengan esos baches que hay durante el año". También se buscará garantizar "el cupo que tienen las empresas para que no dejen de comprar pescado durante el año, para que el pescador, que es el sector más vulnerable de la cadena de valor mantenga su trabajo en condiciones dignas", enumeró el funcionario, entre los temas a abordar en la mesa pesquera cuya conformación oficial está prevista para el 8 de febrero. (APF)