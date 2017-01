La comuna firmará un acuerdo de asociación con el Centro Cultural Kirchner

Foto 1/2 Foto 2/2

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, recibió el domingo al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, con quien se avanzó en un acuerdo que permitirá el intercambio de espectáculos y contenidos entre el CCK y la comuna.



La visita de Lombardi a Entre Ríos fue con motivo de participar de la Fiesta Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, que finalmente fue suspendida como consecuencia del temporal que afectó a la región en la noche del sábado.



"Este encuentro con Varisco lo teníamos agendado, por un lado para avanzar en el trabajo conjunto para la difusión de la Fiesta Nacional del Mate, que se realiza en Paraná en del 5 al 8 de febrero, pero además para avanzar en el acuerdo de asociación con el CCK, el primero de una lista que estamos trabajando en todo el país, que esperamos se pueda firmar la semana próxima", precisó Lombardi.



"El CCK, como lo dijimos varias veces, fue un gasto enorme, con el que se hubieran hecho 24 usinas del arte, una por provincia. Eso ya está gastado, entonces la misión que nos pusimos es que este lugar, que está en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, sea un gran generador y catalizador de contenidos y se traslade a todo el país, para eso necesita grandes polos de difusión, como lo va a ser Paraná, que tiene además una gran importancia regional", agregó el ministro.



En la lista de acuerdos que se están tejiendo en el CCK, en total unos 20, figuran también como avanzados los de ciudades como Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero.



"Hay que abundar en intercambio de producciones, de tecnologías y también en que las giras que hace Radio Nacional Floclórica tome a Paraná como punto de difusión regional", precisó.



"Esto no tiene nada que ver con la política, con los colores partidarios, sino con la difusión. De hecho, Tecnópolis Federal se hizo en Salta, en Santiago del Estero y en La Rioja, donde gobierna el Frente para la Victoria, porque el mandato que nos dio el presidente Mauricio Macri es que trabajemos en conjunto con las provincias y las ciudades", agregó Lombardi.



Por su parte, el intendente Varisco, dijo que "este acuerdo con el CCK es un sueño para los paranenses, que hemos conseguido que Paraná vuelva a estar en la cartelera del teatro nacional".



"La industria cultural es una fuente generadora de trabajo. A partir de este acuerdo nuestros artistas van a poder mostrarse en la Capital Federal, y no sólo estamos hablando de música, sino te teatro, de plástica y de toda expresión artística, y nosotros a la vez recibir expresiones artísticas de distintos puntos del país", agregó el intentende.



Además, Varisco destacó el hecho de que los funcionarios nacionales se conecten con los intendentes. "Yo he sido funcionario de Paraná ante de esta oportunidad y le puedo asegurar que antes era imposible que nos atendiera un ministro, mientras que ahora son los funcionarios nacionales los que vienen a visitarnos para trabajar".