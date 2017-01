Bonafini a Macri: "El pueblo se está hartando"

"El pueblo se está hartando, Presidente. ¿Tampoco lo escucha, tampoco sabe?", preguntó la dirigente de Derechos Humanos en un escrito que tituló "Carta abierta a un Presidente llamado Macri, que no quiere ver, no quiere oír y no quiere sentir lo que le pasa a su pueblo".



Ya desde el primer párrafo, Bonafini le mostró los dientes al jefe de Estado, a quien acusó de haberse "ido de vacaciones varias veces" junto a su familia para "disfrutar de la buena vida "mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre".



Luego embistió contra el líder del PRO por la cesión de 850 hectáreas de una reserva natural ubicada al pie del cerro Perito Moreno, en Río Negro, para un emprendimiento inmobiliario de una empresa vinculada al magnate británico Joseph Lewis, amigo de Macri.



"No se puede vender un cerro y esa zona maravillosa a un tipo que ya sabemos lo que es y lo que hizo en el Lago Escondido. Algunas de las miles de personas que marchaban lo hacían llorando, pensando qué va a pasar en ese lugar. ¿No ve, no escucha, no quiere sentir? Parece un eunuco, alguien al que no le pasa nada por el cuerpo", fustigó.



A su vez, Bonafini le pasó factura al Presidente por no haberse pronunciado respecto los incendios que azotaron zonas de la provincia de La Pampa, Río Negro y el sur bonaerense.



"¿Tampoco los vio, los escuchó, tampoco los sintió? ¿No vio todo lo que se quemaba? ¿No vio a la bombera que después de 20 horas de trabajo, pobrecita, en el ejercicio de lo que es ser bombero, se cayó desmayada, exhausta, en el medio del incendio? ¿Tampoco lo vio, señor Presidente? ¿Tampoco lo escuchó? ¿No miró televisión? ¿No escuchó la radio? ¿Nadie le informa?", lamentó.



La referente kirchnerista también pasó revista por la situación de los docentes, de paro por reclamos salariales, y por el conflicto con la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, donde a su entender "la gente es perseguida y golpeada porque reclama".



"A usted que es el Presidente, que desgraciadamente hay gente que no se dio cuenta y lo eligió, ¿lo eligió para que nos masacre, para que nos pisotee, para que nos denigre, lo eligió para decirnos que los negros y los pobres no merecemos vivir? ¿Eso es lo que le importa a usted?", sentenció.



Por último, Bonafini le sugirió al mandatario que "no ponga más policías" para encontrar a los narcotraficantes ya que "los tiene muy cerquita", dentro de "la Casa Rosada".