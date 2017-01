El Iosper se reúne con Femer para intentar evitar el corte de prestaciones

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) dialogarán en procura de acercar posiciones y evitar el conflicto que derive en el corte de las prestaciones a 300 mil personas.



El miércoles 28 de diciembre último, la Federación Médica emitió un ultimátum a la obra social provincial: resolvió emplazar a la obra social hasta el 15 de enero para que presente una readecuación arancelaria. De no haber propuesta, se procedería a denunciar el convenio prestacional.



Desde Iosper respondieron entonces que, frente a la amenaza, aplicarían la misma receta que ya han puesto en práctica en Gualeguaychú: abrir el padrón de prestadores, y permitir que los médicos puedan facturar por fuera del Colegio Médico o de la federación que los agrupa a nivel provincial.



Pero en las últimas horas, el clima entre las partes parece haberse distendido, y se llegará a la reunión que está previsto hoy, a las 10, en la sede de la obra social con la expectativa de alcanzar un acuerdo y evitar que la sangre llegue al río.



Fernando Vázquez Vuelta, integrante de la comisión directiva de la Federación Médica, dijo a El Diario, que el encuentro de hoy "es la primera reunión formal" con el Iosper luego del pronunciamiento de diciembre último.



"Puede que haya un acercamiento de las partes, siempre hubo una buena relación. No me parece descabellado que así sea. La idea de ambas partes es acercar posiciones, no ir al conflicto. Pretendemos alcanzar un acuerdo lógico, coherente, y sin perjudicar a nadie", señaló.



Iosper abona por cada consulta médica $210, de los cuales $70 paga el afiliado en concepto de coseguro; el resto, $140, quedan a cargo de la obra social.



Desde la Federación Médica aseguran que no han planteado un porcentaje de incremento ni tampoco han pedido una suba puntual. Aunque Vázquez Vuelta señala que el monto del coseguro se mantiene inalterable desde hace casi un año.



Aunque el ultimátum de la Federación Médica establece que de no haber acuerdo, o un principio de acuerdo, el domingo 15 se denunciaría el convenio, y a partir de entonces habrá un mes de sostenimiento de las prestaciones para derivar, el 15 de febrero, en un corte total de cobertura a los afiliados de Iosper.



Desde Iosper se echó a rodar la versión de que la pretensión de la Federación Médica sería pedir una actualización de aranceles del orden del 43%, con una suba del coseguro, que pasaría de $70 a $100.



Pero en la entidad aseguran que nunca han concretado un pedido en esos términos. "No lo planteamos en esos términos. Lo que sí hemos dicho que el coseguro, que es un monto que se fijó en febrero de 2016, está desactualizado, y que podría tener un incremento acorde a como ha sido la evolución de los precios en general. No dijimos el 43%, pero no es un porcentaje descabellado. El Iosper verá si aplica ese aumento o hace otra propuesta", aseguró Vázquez Vuelta.



Desde la Federación Médica niegan que persigan el corte de prestaciones que derive en un perjuicio para el afiliado de Iosper. "Hasta ahora, lo que ha hecho la Federación Médica es una exigencia. Pero no fue una exigencia concreta de nada. Lo que se pidió fue una actualización arancelaria. Pero además de eso, que se corrijan los plazos.



El Iosper se ha venido atrasando. La última facturación que pagó fue la de septiembre", indicó.



--¿Tanto retraso?

--En general, el sistema médico tiene cierto retraso. Actualmente, el retraso en Iosper es de 30 días o más.



Fernando Cañete, presidente de Iosper, cree que la reunión supondrá un camino de acuerdo entre las partes. "Nosotros vamos a tratar de empezar a dar una respuesta al reclamo. Claro, vamos a ver si lo que va a proponer el Iosper alcanza a satisfacer las aspiraciones que traen", indicó. "No sé si es lo que ellos esperan", agregó.



--¿Entonces, habrá oferta de incremento de aranceles?

--Vamos a dar respuesta al reclamo. No sé si alcanzará. La intención de nuestra parte es poder brindar una respuesta a la solicitud que hicieron. Yo aspiro a poder alcanzar un acuerdo. No queremos el conflicto, porque el que sale perjudicado de cualquier conflicto es el afiliado. Siempre que hay un conflicto, además, quedan heridas abiertas.



De acuerdo a lo que planteó Cañete, ya no se baraja la idea de abrir el padrón de prestadores, y, en cambio, poder dar respuesta al planteo de los médicos.

Enfrente, el Gobierno ya adelantó a las autoridades de la obra social que regularizará el envío de partidas de modo de que los números no se compliquen en la principal prestadora de salud de la provincia.

