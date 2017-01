Proyecto para bajar la imputabilidad: "El problema es mucho mayor", dijo abogado

El reconocido abogado penalista de la ciudad de Paraná, Dr. Marciano Martínez, ante, se refirió al debate generado en torno al proyecto del presidente Macri para bajar la edad de la imputabilidad penal desde los 16 a los 14 años."Es una idea promovida por un hecho que ocurrió en Buenos Aires. Este es un país unitario y lo que ocurre en esa provincia, repercute en todo el país", apuntó el letrado, en relación al homicidio de Brian Aguinaco, el chico de 14 años que murió luego de ser impactado por una bala que dispararon dos motochorros en la pasada tarde de Nochebuena en el partido bonaerense de Flores.En la oportunidad, Martínez quien ya lleva muchísimos años en el ejercicio de la profesión, aseguró que "en muy pocas oportunidades, he defendido a menores". "No podemos hablar de delitos de menores", subrayó."La solución no es la represión porque acá se reformó el Código Penal promoviendo mayores penas pero esto no ha dados sus efectos", comparó el abogado."El problema es mucho mayor", aseguró el Dr. Martínez, al tiempo que argumentó: "La familia casi no existe. Los jóvenes forman pareja, tienen hijos, están un tiempo y después se van. De esa dispersión, de esta falta unidad familiar, ocurren estas cosas. Y la escuela no es atrapante para los chicos"."Quieren solucionar los problemas con más pena, siendo que hay que buscar en la sociedad global, que no se profundicen los problemas por la falta de conducción tanto en la familia como en la escuela", recomendó."La pena ya no es la resultante del juicio, porque no hay más juicio, sino una presión sobre el imputado para que éste confiese, y esa es la prueba principal. Estamos casi como en la Edad Media", recriminó el Dr. Martínez. "Hay presos durmiendo hasta en la Capilla de la cárcel", aseguró.