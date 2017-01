Los contribuyentes de ATER podrán cancelar planes de pago pendientes

En el marco del Eje de Gestión Cobranza Activa la Administradora Tributaria (ATER) informó que hasta el 28 de febrero se habilitó una ventana por única vez para el levantamiento de las causales de caducidades correspondientes a Planes de Facilidades ya otorgados con anterioridad.



El Director Adjunto del organismo, Jorge Otegui, sostuvo que "Se trata de una posibilidad concreta para quien le haya quedado pendiente alguna cuota de un plan de moratoria u otro pueda cancelarla sin mayores costos, de no ocurrir, se derivará de inmediato a la vía de apremio judicial".



Y enfatizó: "Esto no significa refinanciar ni conceder ninguna nueva facilidad ya que los intereses no se modifican, pero el objetivo es que el contribuyente pueda estar al día".



Por otro lado, desde el área de Interior de ATER, Marianela Jacob, indicó que "los contribuyentes deberán presentarse personalmente en la representación territorial de ATER más cercana con la documentación correspondiente al plan susccrito, o bien pueden descargar los cupones de pago desde la web de ATER (Opción reimpresión de boletas) ingresando el código de acogimiento".



Asimismo la funcionaria recordó que la medida es válida para las causales de caducidad establecidas en los Regímenes de Regularización instituidos en los Decretos 387/2009; 127/2010; 2949/2013; 2910/2014; 2303/2015 Y 296/2016, y en las Resoluciones de ATER N° 182/2012 Y 125/2013.



Sin prórroga



Acerca de esta oportunidad, Otegui indicó que "es importante destacar que no se prevé prórroga dado que se trata de caducidades de planes ya otorgados, la mayoría por moratorias anteriores, con lo cual es una última oportunidad previo al pase a gestión judicial."