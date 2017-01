Varisco firmó un convenio para concretar mejoras en barrios de Paraná

De qué se trata el convenio

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, rubricó un convenio para concretar mejoras integrales en infraestructura e intervención social en los barrios Lomas de Mirador y Puerto Viejo, a través del Plan Nacional "Hábitat" con una inversión por 296 millones de pesos.Lo hizo en su despacho junto a la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, Marina Klemensiewicz. También estuvo presente el Senador Nacional por Cambiemos, Alfredo De Angeli, como así también acompañó la reunión el presidente del Bloque Cambiemos de Paraná, Carlos González.Vale recordar que meses atrás Varisco recorrió parte de la zona con la funcionaria -acompañada por su equipo de colaboradores- y el subsecretario de Planeamiento, Adrián Bassi, quien también estuvo presente esta tarde en la rúbrica.El convenio materializará los proyectos para dar soluciones a estos lugares con vulnerabilidad, fragilidad y necesidades sociales y económicas.Esta intervención será posible con fondos de Nación y la logística del Municipio y según se informó desde la comuna, con los trabajos en Lomas del Mirador se verán beneficiados también zonas aledañas como barrios Arturo Jauretche, Hijos de María y Municipal.El plan estratégico e integral incluye no solamente la infraestructura física, sino también las cuestiones sociales, y el tratamiento de arroyos.Se tiene previsto el tendido de una red de agua y cloaca y la recuperación de espacios públicos (esto involucra paseos y escuelas)."Es una creación del Gobierno Nacional, que el presidente Mauricio Macri resolvió para las zonas más vulnerables en el país, el cual se está desarrollando en toda la Argentina, y que en este caso tiene que ver con barrio Lomas del Mirador y Puerto Viejo", comentó Varisco al respecto.Asimismo, brindó detalles respecto a dicho convenio, en el sentido de que "no queda ninguna problemática del barrio afuera, esto tiene que ver con el tratamiento y sistematización de arroyos, con accesos viales, con relocalización de viviendas, con la construcción de centros para capacitaciones (conocidos como NIDO), siendo transformados ambos barrios (Lomas del Mirador y Puerto Viejo) de manera integral, donde se abarcará toda la problemática, del estilo que fue el PROMEBA, que empezó en el 2000 cuando hicimos Anacleto Medina, pero en este caso son con fondos nacionales".Por su parte, la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, Marina Klemensiewicz, se refirió a este programa. "Es una gran apuesta del presidente Macri y del ministro Rogelio Frigerio, por llegar a resolver esa pobreza o necesidad que tienen muchísimas partes de la Argentina, y este plan justamente es un plan integral", al tiempo que agregó: "Nosotros cuando vamos a un barrio trabajamos no solo construyendo viviendas, sino trabajamos sobre la existente y en mejorarle todo lo que necesita para que su casa ser digna".En referencia a la capital entrerriana, Klemensiewicz, explicó: "En el caso de Paraná ya firmamos un convenio por Lomas del Mirador para recrear y acondicionar un espacio público que está deteriorado, pero recorriendo la zona también nos dimos cuenta que no alcanzaba con esa intervención sola, y por eso hoy estamos firmando este convenio para completar la intervención de ese barrio, que consiste en terminar de consolidar las calles, generar un equipamiento comunitario, terminar la luminaria, las veredas, entre otras mejoras".Por último, la funcionaria nacional se refirió al inicio de la ejecución: "Las obras van a comenzar cuando le transfiramos el primer desembolso al municipio, quien tiene 30 días para iniciarla; recién hoy estamos firmando el convenio, por lo que me imagino que estarían comenzando en los próximos 60 o 90 días".Vale recordar que la semana pasada, en una reunión llevada a cabo en Buenos Aires, se proyectó en forma conjunta programas de cooperación sobre desarrollo urbano e infraestructura entre Nación y el Banco Mundial, audiencia en la cual se trazó el objetivo de iniciar el diseño en forma conjunta de programas de cooperación sobre desarrollo urbano, acceso al crédito, hábitat e infraestructura.La Secretaría de Vivienda y Hábitat tiene como objetivo igualar el acceso integral al hábitat, garantizar el acceso a la vivienda y afianzar la presencia del Estado en las comunidades con necesidades. Para disminuir el déficit habitacional desarrolla la urbanización de villas y asentamientos, la regularización de la propiedad del suelo y promueve el acceso a la vivienda, generando oportunidades de encuentro y convivencia.Cada intervención se realiza mediante Programas de Desarrollo Humano, procurando la articulación del Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales y municipales a fin de transformar la realidad de argentinos que viven en zonas de vulnerabilidad.Todas estas medidas apuntan a superar la fragmentación física y social, a través del trabajo en equipo de actores públicos, privados y de la sociedad civil, durante todo el proceso de intervención y los meses posteriores.