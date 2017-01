Mantienen programa de salud para madres de más seis hijos y discapacitados

La provincia, a través del Ministerio de Salud, actualizó la adhesión anual al Programa Federal con el fin de brindar atención médica a madres de siete o más hijos y personas con discapacidad, residentes en Entre Ríos, y la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas será la responsable de coordinar el Incluir Salud en el ámbito de la cartera sanitaria.





"Esta rúbrica es muy importante porque el convenio tiene como objeto público el fortalecimiento de la red pública provincial, garantizado financiación a los hospitales a los fines de brindar a los pacientes hospitalarios el acceso a los medicamentos del Plan Médico Obligatorio, cobertura de patologías de alto costo y baja incidencia y otras prestaciones fuera de cápita, así como diálisis y trasplante, y prestaciones para discapacitados y personas que tienen patologías vinculadas con la salud mental", manifestó el titular de la cartera sanitaria, Ariel de la Rosa, quien estuvo acompañado en el acto de firma por el subsecretario de Administración, Sebastián Calero.



El convenio, rubricado por los funcionarios en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, prevé que quienes perciben pensiones no contributivas serán beneficiarios del Programa a partir de la fecha de alta en el padrón del mismo; y que la provincia brindará cobertura a quienes hayan tramitado su inscripción. Además, el texto establece como requisito excluyente para la inscripción, que el beneficiario sea titular de una pensión no contributiva y que no posea otra cobertura médica como beneficiario del Sistema Nacional de Seguro de Salud o de la obra social provincial.



La provincia desarrollará las obligaciones comprometidas en el convenio a través de la Unidad de Gestión Provincial, responsable de la gestión y el control de la atención médica prestada a los beneficiarios inscriptos; y brindará la atención médica comprometida a través del sector público, siendo sus prestadores los efectores públicos.



El documento refrendado también fija que se conformará una red de prestadores que permita la atención médica de los afiliados con infraestructura calificada y suficiente, y que la cobertura deberá ser equitativa y solidaria con todos los beneficiarios, sin cobrarles coseguros. El convenio se extenderá hasta el 31 de octubre de este año y la cartera de Salud entrerriana podrá prorrogar el contrato por 12 meses, por única vez.