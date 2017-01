El recorte de subsidios del PAMI provocó fuertes críticas desde la oposición

Política Un ex ministro de Salud apoyó la decisión del PAMI sobre los medicamentos

La decisión del Gobierno de revisar los criterios en la entrega gratuita de medicamentos a los beneficiarios del PAMI generó la rápida crítica de buena parte del arco opositor, que consideró la medida como un ajuste. Desde el kirchnerismo y el Frente Renovador salieron a fustigar duramente la disposición del titular de la entidad, Carlos Regazzoni, que entró en vigor el viernes pasado.El economista Aldo Pignanelli calificó de "terrible" y una "vergüenza" la decisión del PAMI de aplicar estos cambios. Y señaló que es una excusa afirmar que "no es transparente el sistema"."Usted cobra la jubilación, tenga o no prepaga, le retienen para el PAMI un porcentaje muy importante de la jubilación y mucha gente lo que hace es optar porque no te permiten tomarlo como pago a cuenta de una prepaga. Hay gente que dice bueno, voy a utilizar el beneficio del PAMI para algún medicamento que me puedan entregar gratis o con descuentos. Pero eso es un derecho adquirido, el Gobierno lo sacó", explicó en declaraciones a radio Mitre.Además, el asesor económico del Frente Renovador aseguró que "el PAMI hace años que le viene prestando al Tesoro nacional dinero, incluso en estos momentos también y después no tenemos dinero para pagar a las farmacias. No puede ser una excusa decir que no es transparente el sistema, la gente no puede quedarse sin medicamentos".En el mismo tenor se pronunció el bloque de diputados del FPV que preside Héctor Recalde. La bancada kirchnerista emitió un comunicado ayer en el que advirtió sobre el "ajuste" del Gobierno que, opinó, "pone en riesgo la salud y la seguridad social de los jubilados"."Siempre dijimos que el modelo neoliberal debe cerrar las cuentas fiscales, pero con los argentinos incluidos en el sistema. Pero parece que el gobierno del presidente (Mauricio) Macri está decidido a reducir gastos en áreas tan sensibles como es la salud de los jubilados", señala el texto, que remata: "El año nuevo empezó sin buenas noticias para los trabajadores y ahora para los jubilados".Por su parte, Regazzoni explicó el alcance de la nueva disposición y aseguró: "No podemos dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este. Buscamos que sea justo el sistema y hoy en día no es justo si una persona que tiene un yate de lujo o que vive en un country de lujo o que tiene un avión recibe medicamentos gratis del PAMI"."Obviamente que si una persona tiene un auto o incluso dos propiedades, pero es una zona vulnerable, la persona tiene que tomar varios remedios porque tiene varias enfermedades, el PAMI va a estar ahí y va a acompañarlo con un subsidio del 100 por ciento, cuando sea necesario", aclaró el funcionario en declaraciones a TN.Con la nueva normativa, el PAMI se ahorrará unos 1600 millones de pesos por año, lo que equivale a la construcción y equipación de dos hospitales. "Es un escándalo. Acá había mucho de prebenda política", dijo Regazzoni aDesde Chile, el ex ministro de Salud del kirchnerismo Ginés González García saludó el cambio en el PAMI. "Si la medida está acompañada por un uso racional del medicamento, no me parece mala", aseguró el embajador argentino en el país trasandino."Es tanta la generosidad del PAMI en otorgar medicamentos al 100% que el problema no es sólo económico, sino sanitario. Los medicamentos que se sobreutilizan hacen daño y la cantidad de intoxicaciones y muertes es tremenda", explicó González García en declaraciones radiales.Aldo Pignanelli. Economista del Frente Renovador"No puede ser una excusa decir que no es transparente el sistema, la gente no puede quedarse sin medicamentos".Héctor Recalde. Jefe del bloque de Diputados del FPV"Pone en riesgo la salud y la seguridad social de los jubilados. El Gobierno está decidido a reducir gastos en áreas tan sensibles".