Un ex ministro de Salud apoyó la decisión del PAMI sobre los medicamentos

Política El PAMI no dará más medicamentos gratis a quienes tengan prepaga

Ginés González García, ex ministro de Salud, apoyó hoy la decisión del PAMI de recortar el reparto de los medicamentos gratuitos a los sectores de mayores recursos económicos y dijo que servirá también para bajar el mal uso que hacen muchos pacientes."Si la medida está acompañada por un uso racional del medicamento, no me parece mala -aseguró el ex ministro en diálogo con Radio 10-, porque no es plata que salga de un fondo que se mantiene y se renueva. Es injusto el que usa de más y el que usa especulativamente respecto al que necesita".González García, quien estuvo al frente del ministerio entre 2002 y 2007, puso en duda que la medida sirva para ahorrar dinero, pero estimó que su principal consecuencia será ayudar a disminuir el abuso que hacen muchos pacientes, al tener a su disposición medicamentos gratuitos."Es tanta la generosidad del PAMI en otorgar medicamentos al 100 por ciento que el problema no es sólo económico sino sanitario. Los medicamentos que se sobreutilizan hacen daño y la cantidad de intoxicaciones y muertes que hay por mal uso de medicamentos en gente grande es tremenda. El PAMI tiene un uso muy alto de medicamentos", explicó González García."No sé si la medida va a ser efectiva en el sentido de ahorrar dinero, pero seguramente un poco sí", sostuvo el ex ministro de Salud y ex embajador en Chile, y agregó: "Hay que evitar el sobreconsumo y el uso especulativo de medicamentos".