Relevaron los avances de cuatro obras de infraestructura en Paraná

El ministro de Planemiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, acompañado por el secretario de Planeamiento, Marcelo Richard, recorrieron las obras de construcción del Centro de Atención y Prevención de las Adicciones, la refacción del Hospital Geriátrico Pascual Palma, y del sector de baños del Hospital San Martín, así como la construcción de una Nueva Unidad de Terapia Intensiva, Servicios de Diagnóstico y Tratamiento de dicho nosocomio. Según se informó, relevaron los estados de avance de las mismas y dialogaron con autoridades de los nosocomios. Todas estas inversiones se llevan adelante con fondos provinciales.En el predio donde se construye el Centro de Atención y Prevención de las Adicciones, Benedetto expresó que "Esta es una obra muy importante, por su significado, y es muy necesaria. Forma parte de un programa de la provincia, en relación al tratamiento de las adicciones y cumple con todos los objetivos para este programa. Se viene realizando bien, con calidad y de acuerdo a los pliegos. Y a pesar de las dificultades que hubo al inicio por el tema del terreno, se solucionaron y hoy va a tomar un ritmo diferente." Asimismo detalló que los próximos trabajos a realizar consistirán en "la infraestructura básica, techado, y luego proceder al equipamiento necesario".El Centro se encuentra ubicado en calle Salvador Caputto, de la capital entrerriana. Será una obra con un alto impacto social por sus características ya que no existen en la actualidad espacios públicos destinados a trabajar exclusivamente la problemática de las adicciones. El proyecto contempla el desarrollo de un área ambulatoria, un área de internación, y un centro de día. En la primera área se prevén instalaciones para la administración, consultorios externos, y servicios de guarda. En el caso del área de internación, el proyecto contempla los espacios de internación en crisis e internación residencial. El Centro de Día, contará con infraestructura para el desarrollo de talleres, un salón de usos múltiples y áreas recreativas. El Centro se construye en un terreno con una superficie total de 20.334,20 metros cuadrados y la superficie edilicia es de 3.598 metros cuadrados. Los trabajos son llevados adelante por la empresa Constructora Ing. Quaranta S.A y cuentan con un avance del 20 por ciento. La inversión prevista es de 69.888.426 pesos.El Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, es el único nosocomio encargado de manera prioritaria de la atención de adultos mayores. La obra es ejecutada por la empresa Gustavo Leonardo Salinas. Contempla el reemplazo de cubierta de tejas e impermeabilización de techos y cuenta con un presupuesto de 10.901.367, 92 pesos y el plazo de ejecución será de 180 días. El porcentaje de avance es de un 10 por ciento, los cuales se deben ir coordinando con el funcionamiento de la institución, la cual posee actualmente 62 camas.Inés Malna, directora desde 2014 del Hospital Pascual Palma, y trabajadora del nosocomio hace 28 años, resaltó la trascendencia de esta obra para la institución. Expresó que "con el Ministro se acordó hacer el pedido para una ampliación de la licitación con el fin de mejorar las salas, que conformas los diferentes sectores, y realizar tareas de pintura y arreglos eléctricos que se han presentado sobre el trabajo que se está ejecutando. Esto nos permitirá tener en condiciones el hospital, que es hospital geriátrico de referencia de la provincia. A los pacientes se les puede brindar mejor calidad de atención y para el personal, ya que no estarán con riesgos." Finalmente, Malna agradeció a Benedetto su visita y agradeció sus gestiones para el beneficio de las personas de la tercera edad, que lo necesitan muchísimo para su mejor atención.Cabe destacar también que en función de preservar las características originales del techo de tejas, construidos en la presidencia de Perón en la década de 1950, parte de ese material fue recuperado, y otras partes se tuvieron que construir de nuevo, manteniendo el estilo de chalé californiano.La recorrida de obras concluyó en el Hospital San Martín, donde se llevan adelante dos obras en simultáneo. Por un lado la reparación de los baños de internación, con una inversión de 6.098.368,60 pesos, y por otro, la construcción de una Nueva Unidad de Terapia Intensiva, Servicios de Diagnóstico y Tratamiento, y Reestructuración de Áreas Complementarias del Hospital, con una inversión de 55.448.825 millones de pesos. Ambas son ejecutadas por la empresa Cemyc SRL.Los trabajos se llevan adelante en los baños del primer, segundo y tercer piso del nosocomio, totalizando 78 recintos. Se incorporarán calderas seccionales para la provisión de agua caliente. En el acondicionamiento interior se reemplazaron las cañerías de desagües, las de provisión de agua fría. Se incorporaron la de agua caliente para ducha y lavatorio y se sustituyeron los artefactos sanitarios y la grifería. Finalmente se acondicionó el piso y la pintura. En el acondicionamiento exterior se colocaron tapajuntas exteriores por sobre el perímetro de cada recinto para evitar filtraciones, acondicionando claraboyas acrílicas. Además en la terraza se desmantelará el recinto que aloja el sistema de refrigeración en desuso, y se adaptará para alojar el sistema de calderas seccionales para provisión de agua caliente.Por otra parte, se está ejecutando la construcción de una nueva unidad de Terapia Intensiva, con locales complementarios para su funcionamiento, tres offices, salas de espera, sanitarios, oficinas de atención, entre otros. Además, la obra incluye la unidad de Servicios de Diagnósticos y Tratamiento y Restructuración de Áreas Complementarias. Todos los sectores contarán con las instalaciones correspondientes usuales, sanitarias, eléctricas y gas; así como la instalación de artefactos para la ambientación acorde al sector de atención.El ministro resaltó los avances de estas obras, teniendo en cuanta que se debe coordinar entre la dirección del hospital y la empresa contratista, a medida que avanzan los trabajos, ir liberando espacios y readecuar las actividades del hospital en esas áreas. Además precisó que "en los próximos días se realizará una reunión con el director del Hospital para coordinar el desalojo de algunos sectores destinados a la zona de obra. También es importante que en un hospital de alta complejidad, y de carácter regional donde asisten muchos pacientes, esta coordinación es fundamental para no generar retrasos en la obra y dificultar en la menor medida de lo posible el normal desenvolvimiento de las tareas propias del nosocomio" concluyó.