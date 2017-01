El PAMI no dará más medicamentos gratis a quienes tengan prepaga

Los números del PAMI

La viveza criolla no conoce de límites ni se templa con la edad. El PAMI decidió revisar los criterios con los cuales otorga el subsidio social para medicamentos, que beneficia a los afiliados con un descuento del 100% en remedios, después de detectar miles de casos de personas que tenían a su nombre propiedades de lujo, embarcaciones y hasta aviones, y que estaban gozando del beneficio de tener medicamentos gratis.La decisión no es menor: los casos en cuestión representarían la erogación de unos 1600 millones de pesos anuales, esto es, casi dos veces lo que sale construir un hospital y equiparlo por completo. De ahora en más, el PAMI se ahorrará ese importe. "Es un escándalo. Acá había mucho de prebenda política", dijo ael director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni.Hasta ayer, quienes cobraban menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos -lo que suma alrededor de 8491,7 pesos mensuales- accedían a una cobertura del 100% en medicamentos generales. Es decir, no pagaban nada.Lo mismo sucedía con aquellos afiliados que ganaban más de 1,5 haberes, pero que destinaban el cinco por ciento o más de sus ingresos al pago de remedios. Entre ambas categorías sumaban 1,6 millones de afiliados con esta bonificación. Ahora, el régimen cambiará y podrían dejar de percibir el subsidio afiliados que estén suscriptos, además, a una medicina prepaga o que tengan un vehículo de menos de 10 años de antigüedad.Y es que en el universo de 1,6 millones de afiliados con medicamentos gratis, según detectaron en el instituto nacional de servicios sociales para Jubilados y Pensionados tras cruzar los datos de sus afiliados con los del Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), había al menos 2495 personas con embarcaciones a su nombre, 51 con aeronaves, y otras tantas con más de una propiedad de lujo."Alguien que mantiene un avión y o un barco y saca medicamentos gratis para la presión es parte de una defraudación del PAMI. Más cuando el PAMI ya te lo da con un descuento del 80 por ciento", ejemplificó Regazzoni.Así las cosas, mediante la Disposición Conjunta 0005-17, el PAMI estableció que, a partir de ayer, sólo se les otorgará el subsidio social a aquellos que cobren menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos. Pero desde ahora estarán excluidas todas aquellas personas que sean propietarias de más de un inmueble o que de los registros surja que tengan de un vehículo de menos de 10 años (con la excepción de aquellos que posean un certificado de discapacidad). Tampoco podrán hacerse de medicamentos gratis los que sean dueños de embarcaciones o de aeronaves.Otro universo que perderá el acceso a la bonificación son aquellos jubilados que, además de PAMI, cuenten con una prepaga. Según los datos de la institución, de los cinco millones de afiliados que tiene la obra social, entre 100.000 y 200.000 tendrían además un plan de medicina prepaga.Justamente estos jubilados, en muchos casos, optan por mantener la prepaga una vez que se retiraron de la actividad ya que este tipo de cobertura es prácticamente imposible de contratar cuando se es adulto mayor. Esa duplicidad de coberturas genera que, en muchos casos, las prestaciones médicas se canalizan por la prepaga, pero los medicamentos, por tener un mayor descuento, se compran por el PAMI.En los casos en los cuales el jubilado o pensionado cobre más de 1,5 haberes previsionales mínimos o cobre menos, pero tenga más de una propiedad o un auto de menos de 10 años, y los remedios le demanden el equivalente al 5% de sus ingresos o más, el PAMI le otorgará el subsidio. Pero, para ello, lo hará mediante una vía de excepción, en la que se requerirá un informe social, la escala de vulnerabilidad sociosanitaria y la revalidación médica. Luego, se resolverá. Quienes tengan a su nombre embarcaciones o aviones, quedarán excluidos en todo momento.Los criterios que sumó el PAMI son similares a los que rigen para quienes gozan de la tarifa social de servicios públicos. En tal sentido, aclaró Regazzoni, todos aquellos jubilados o pensionados que tengan tarifa social también van a ser beneficiados con el subsidio de PAMI."El principio que va a regir es que todos tengan los remedios que necesitan, que no se empobrezca el jubilado por esto. Pero corrigiendo las irregularidades o los abusos -dijo Regazzoni-. El subsidio sigue, sólo se va a revaluar la situación si tiene alguna condición. La gente misma nos tiene que ayudar. Lo central es entender que el subsidio es para las personas que más lo necesitan. Este es el descuento más importante del país", subrayó.En rigor, el PAMI garantiza siempre la gratuidad de todos los medicamentos de primerísima necesidad: los oncológicos, de HIV o trasplantes, entre otras enfermedades. Luego ofrece descuentos que van del 50 y hasta el 80% en la compra de medicamentos generales. Y tiene, además, un subsidio social especial, que contempla un descuento del 100% en la compra de medicamentos generales, para favorecer a los jubilados y pensionados más vulnerables, y que es el que ahora está bajo revisión."Lo importante es que subsidies al 100% de los medicamentos que la gente lo necesita y no aquel que de repente paga 13.000 pesos mensuales de una prepaga, viaja o tiene un departamento de lujo, que perfectamente puede pagar el 20% de un remedio para la presión", explicó el titular del PAMI.En la entidad estiman que las irregularidades podrían sumar cerca del 10% de lo que el instituto destina cada mes para pagar el subsidio, que le representa en total unos 1300 millones de pesos mensuales. El subsisidio social tiene además un peso no menor en el presupuesto de la entidad, dado que suma casi el 45% de lo que PAMI gasta en remedios.-5 Millones Es la cantidad de afiliados que tiene el PAMI, entre jubilados y pensionados.-1,6 Personas Son los millones de jubilados que hasta ahora gozaban del subsidio social del PAMI.-1300 Costo Son los millones de pesos que sale el subsidio social, que contempla un descuento de 100% en la compra de remedios.-10 Por ciento Es el nivel de fraude estimado del subsidio social.-1600 Millones de pesos Es el dinero que estaría destinando PAMI anualmente a afiliados que gozan erróneamente del subsidio.-2800 Millones Son los pesos que gasta por mes el PAMI en remedios.