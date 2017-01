Las fiestas populares marcarán la agenda turística de enero en Entre Ríos

La 46º edición de la Fiesta Nacional de Jineteada y Folklore de Diamante, una de las más tradicionales del calendario entrerriano, tuvo su apertura en la noche de este jueves y se extenderá hasta el lunes, cuando cierren la cartelera de espectáculos Los Huayras y Leandro Lovato, entre otros artistas. En el medio, se podrá ver a los mejores jinetes mostrando sus cualidades en las tropillas más renombradas del país, y además habrá encierres y otras destrezas criollas.Otro evento destacado que arranca este fin de semana son los Corsos de Gualeguay, que tendrán su primera noche el sábado, desde las 21, en el corsódromo ubicado en la ex estación ferroviaria de esa ciudad del centro entrerriano. Los carnavales "más divertidos del país", según aseguran los organizadores, serán protagonizados por las comparsas K'arumbay, Sisi y Samba Verá, que prometen un show deslumbrante en constante interacción con el público.En Gualeguaychú, en tanto, arrancará el sábado, a las 20, la primera edición de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano. Con epicentro en la costanera de esa ciudad, el público podrá conocer la oferta vitivinícola de la provincia y disfrutar de destacados músicos como Víctor Heredia y Peteco Carabajal.Los amantes del folklore, en tanto, tienen una cita imperdible en La Paz, donde tendrá lugar la fiesta Cuando el pago se hace canto, que reúne en esa ciudad a los más destacados cultores de la música popular entrerriana. El festival se inicia el viernes y culmina el domingo.Otra alternativa es la 29º Fiesta Provincial del Taipero Entrerriano, en General Campos, donde entre el sábado y el domingo habrá música y espectáculos para todos los gustos, en el Polideportivo de la ciudad. Entre otros, se estarán presentando sobre el escenario El Pato Viganoni, Los Entrerrianos Isondú, Los Majestuosos del Chamamé, el grupo Recuerdos y Marcos Gómez (ex Banda XXI).Los entrerrianos y los turistas también pueden elegir otras opciones para este fin de semana. En el Polideportivo de San Jaime de la Frontera se realizará entre este viernes y el domingo la 25º Fiesta Provincial del Cordero, con una oferta de gastronomía centrada en esa carne. Arriba del escenario habrá interesantes propuestas para disfrutar: el sábado estarán Mario Bofill, Monchito Merlo y el ex Charros, Daniel Cardozo. Y el domingo, en el camping Las Tunas, tendrá lugar la primera carrera de Cross Aventura de esa ciudad.Y quienes quieran un poco más de ruido podrán acercarse al camping municipal de Federal, donde se estará realizando entre el viernes y el domingo el 5º Motoencuentro, con bandas de rock tocando en vivo