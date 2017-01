Denunciarán a Esteban y Patricia Bullrich por el conflicto en Educación

El secretario general de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde, quien fue víctima el lunes pasado de una golpiza policial, anticipó hoy que demandarán por este hecho al ministro de Educación, Esteban Bullrich, y a su par de Seguridad, Patricia Bullrich, en tanto que advirtió que podrían retomar la toma pacífica de las sedes de la cartera si no hay respuestas al reclamo por los despidos."Vamos a demandar a Esteban Bullrich por ordenar presencia policial en los anexos del Ministerio y a Patricia Bullrich como responsable del operativo", reveló Recalde en diálogo con NA, al referirse a los incidentes que se registraron cuando el lunes a primera hora de la mañana, junto a un grupo de delegados intentó en vano franquear el férreo vallado policial que custodiaba el ingreso al Palacio Sarmiento, donde iba a desarrollarse una asamblea."Vamos a tomar acciones legales por las lesiones graves que tuve yo y el compañero Horacio Villarreal que tiene fisurada una vertebra", precisó el sindicalista.En este contexto, Recalde amenazó con volver a tomar de manera pacífica las instalaciones del Ministerio (tal como lo habían hecho el jueves y viernes de la semana pasada) si las autoridades "insisten en desoír el reclamo" por la reincorporación de los "400 despedidos de la planta transitoria" y los 2.600 tutores virtuales del programa Nuestra Escuela, cuya continuidad laboral quedó en suspenso a partir de la firma en diciembre pasado de una serie de resoluciones que reestructuró los planes de cursada."No vamos a cambiar el eje de nuestra lucha, pero no tenemos problema en retomar la permanencia pacífica de los anexos del Ministerio si siguen sin darnos soluciones", aseguró.Los delegados, que mantienen el paro activo por tiempo indeterminado en las tres sedes del Ministerio, denunciaron además que recibieron amenazas de muerte a través de un mensaje anónimo en el local del sindicato dentro del Palacio Pizzurno."Camporistas de mierda, desestabilizadores hijos de puta... Están muertos", advertía el mensaje escrito con letras mayúsculas junto a una foto de los delegados, según advirtió el sindicato, que sostiene la medida del paro activo desde el lunes, con reuniones informativas y radios abiertas en cada uno de los edificios, a la espera de una convocatoria al diálogo por parte de las autoridades del Ministerio, que no termina de llegar.Según informó ATE nacional a través de un comunicado, "la amenaza fue impresa en computadora, abrochada junto a una foto de varios de los delegados y dejada en carpetas de cartón oficiales con el logotipo del Ministerio".En diálogo con NA, Joan Ramos, integrante de la Junta Interna de ATE-Ministerio de Educación afirmó que no van a "contestar con violencia a las provocaciones" y que van a mantener el paro activo hasta tanto haya una respuesta concreta al reclamo por los 400 contratos caídos.Fuentes de jefatura de Gabinete del Ministerio de Educación advirtieron que los contratos de planta transitoria que no fueron renovados más allá del 31 de diciembre del año pasado no ascienden a 400 como denunció ATE, sino que llegan a 205.Explicaron que en todos los casos se trata de personal que no cumplía con el horario de trabajo o que directamente no se presentaba en las oficinas.Mientras el conflicto sigue escalando en intensidad al cabo de una semana, sin una solución en puerta, el ministro Bullrich continúa sus vacaciones familiares y sigue sin pronunciarse, denuncian los sindicalistas.En este marco, dos docentes de La Plata, que cursan postítulos del programa de capacitación virtual "Nuestra Escuela", presentaron amparos ante la Justicia para que deje sin efecto la resolución del Ministerio de Educación que cambia el régimen académica de cursada, restringiéndolo, y que dispone el cierre de esas especializaciones en diciembre de este año.Los docentes plantearon en la Justicia que los cambios implementados por la cartera de Bullrich les impide terminar sus estudios, que suman puntaje docente.La resolución firmada el pasado 23 de diciembre estableció que un alumno que haya reprobado una materia no pueda recursarla y lo mismo en el caso de aquellos que se hayan anotado pero no hayan podido sostener la cursada.Los pedidos de amparo plantean que esta restricción "atenta contra derechos adquiridos", ya que al comenzar el postítulo tal regla no regía.Según dejaron trascender los coordinadores de Nuestra Escuela, el 90 por ciento de los alumnos quedarán excluidos a partir de esta modificación. Fuente: NA