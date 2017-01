Daer: "Si el Gobierno no corrige las cosas, vuelca"

Daer, que integra el triunvirato que conduce la CGT, se refirió a los despidos en distintos sectores de la industria nacional y, tras calificar la situación como "muy crítica", exhortó a la administración del presidente Mauricio Macri a "corregir antes de irse al pasto".



"Lo que uno tiene que hacer cuando se va al pasto, es corregir las cosas y volver al asfalto, porque si no corrige, vuelca", sostuvo el líder del gremio de Sanidad en declaraciones a radio Latina.



El sindicalista sostuvo que hay problemas en materia de empleo que "vienen de arrastre" pero que hay "cuestiones" que agravan la situación laboral y que son "producto de las medidas que ha tomado el Gobierno".



Además de apuntarle a la gestión de Cambiemos, Daer también tildó de "irresponsables" a las cámaras empresariales porque, según entiende la CGT, no cumplen con su parte del acuerdo firmado en noviembre pasado para evitar despidos hasta finales del primer trimestre de este año.



En este sentido, le apuntó a la Unión Industrial Argentina (UIA), al sostener que sus dirigentes "siguen sin tener una mirada de futuro" y agregó: "Si no tienen una visión hacia el futuro, estamos realmente complicados".



"Eso es lo que estamos alertando al Gobierno", continuó el triunviro de la CGT, quien consideró que en este contexto es necesario "que el Estado intervenga pero, además, que los empresarios comprendan que no podemos estar pasando por esto".



Las declaraciones de Daer ratifican lo expresado el último miércoles por la CGT en un comunicado, en el que se advirtió que "los despidos y suspensiones en diversos rubros industriales, como textil, calzado y metalúrgicos, atentan contra la paz social, al tiempo que violan los compromisos asumidos en la mesa de diálogo social organizada al final del año pasado".