IOSPER invierte más de $ 280 millones en la aplicación de leyes especiales

El presidente del Directorio del IOSPER, Fernando Cañete, habló sobre la reunión que mantendrán el próximo martes con autoridades de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), ante el plazo otorgado por la entidad que nuclea a los médicos por pagos adeudados y actualización de aranceles.



En declaraciones a Elonce TV, el funcionario adelantó que los médicos "tendrán una respuesta" y aclaró que la deuda de octubre, noviembre y diciembre que reclama FEMER "no es tan así".



En tal sentido, explicó que "se debe el 30 por ciento de octubre; noviembre vence al 31 de diciembre; y diciembre todavía no se ha presentado, vence en febrero; por lo que amerita que en la reunión podamos clarificar algunos temas".



"El martes le vamos a dar una respuesta, no sé si será la que ellos están esperando, pero el IOSPER va a contestar, como siempre lo ha hecho, a través de la mesa de diálogo y con actitudes como debemos tomar los dirigentes, sabiendo que no se deben priorizar cuestiones particulares, sino el colectivo común que son los 300.000 afiliados", afirmó Cañete.



Consultado sobre la situación financiera de la obra social, señaló que "si bien no tenemos los números finales, podemos llegar a cerrar el año con un déficit, no muy mayor, producto de la inflación y el aumento de precios. El gasto prestacional está controlado pero tenemos en la aplicación de leyes especiales (obesidad, fertilización asistida, discapacidad) más medicamentos de alto costo, una inversión de 283 millones de pesos al año. Estas son situaciones que no estaban contempladas dentro del presupuesto y que se tienen que cubrir".



Para citar un ejemplo, dio cuenta que hay dos afiliados con medicamentos de alto costo "que en el año ha consumido 32 millones de pesos. Estas son cosas que uno no las prevé y surgen y hay que cumplirlas por disposición judicial. Pero nadie dice de dónde va a salir el financiamiento. Es muy lindo garantizar nuevos derechos en la seguridad social y en la salud, pero hay que saber de dónde va a salir el financiamiento". Elonce.com