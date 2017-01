La CGT analiza reunión de emergencia ante los despidos y las suspensiones

Uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, anticipó que la primera reunión del año del consejo directivo de la central obrera está prevista para fines de este mes, pero advirtió que si la situación de cesantías y suspensiones -que denunció ayer- "se profundiza" podría haber un encuentro "de emergencia", y aseguró que el triunvirato cegetista está "unido" en el reclamo."Calculo que a finales de enero se reuniría el consejo directivo pero si se profundiza la situación habrá una reunión de emergencia", dijo Schmid en declaraciones a Télam, luego de que ayer en un comunicado la CGT advirtiera que las cesantías y suspensiones en varios rubros industriales "atentan contra la paz social" y "violan los compromisos asumidos en la mesa de diálogo de 2016".El dirigente sindical explicó que para emitir ese diagnóstico se basaron en "información que llega de nuestras regionales y sindicatos confederados en todo el país" y precisó que los sectores más afectados son el "textil, el calzado, el seguro y el metalúrgico, que ya viene con problemas del año pasado"."A fines de 2016 las principales cámaras empresarias, la CGT y el Gobierno firmaron un acuerdo para evitar situaciones conflictivas hasta que se reactive la economía. Es llamativo que mientras se anuncia una revisión de los costos laborales y una reducción de los tributos continúe habiendo cesantías", indicó el comunicado difundido ayer y firmado solamente por Schmid.Al ser consultado por Télam sobre por qué no firmaron el comunicado los otros dos integrantes del triunvirato, Héctor Daer y Carlos Acuña, Schmid explicó que los "otros compañeros se han tomado unos días" de descanso fuera de la ciudad, pero aclaró que el contenido de la nota fue "coordinado" con ellos y que "estaban al tanto del texto y el contenido de la declaración".No obstante, el dirigente marítimo admitió que "tal vez fue un descuido" no poner la firma de Carlos Acuña y Héctor Daer en el comunicado difundido en la tarde de ayer, pero volvió a ratificar que el triunvirato cegetista está "unido" en el reclamo.Por otra parte, el también titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) aseveró que ve "muy confuso" los últimos cambios dispuestos por Mauricio Macri en el ministerio de Hacienda y Finanzas, con el alejamiento de Alfonso Pray Gay y la llegada de Nicolás Dujovne, ya que la "fragmentación y multiplicación" de funciones en la economía "de alguna manera contradice la excelencia de la gestión"."Si Prat Gay había hecho todo bien y su gestión estaba bien encaminada, no se entiende por qué lo separaron del equipo", indicó.