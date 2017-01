El debate por el régimen penal juvenil llegará al Congreso en 2018

Política El Gobierno pretende bajar la imputabilidad de 16 a 14 años

El ministro de Justicia, Germán Garavano, insistió en que "no se puede seguir escondiendo el problema del delito juvenil", al defender el proyecto de baja de la edad de imputabilidad que impulsará el Gobierno nacional que, según precisó, se trataría recién el año próximo."Es un tema estructural que el país necesita. Es hora que, después de tantos años, reformemos esta ley de la dictadura. Además, les digo que si hubiéramos querido hacer algo demagógico, habríamos presentado directamente un proyecto, pero lo que propusimos es una mesa de discusión", afirmó Garavano."Para esta etapa, convocamos a una comisión de expertos para que elabore un proyecto, pero la idea es que recién en 2018 se discuta la ley", indicó.En declaraciones a un matutino porteño, Garavano señaló que hay "dos modelos antagónicos que queremos romper: por un lado uno demagógico que se preocupa sólo por la baja de la edad; y, por otro lado, otro modelo que por no hablar de la baja de la edad no se ni anima a discutir".Para Garavano, los menores "son víctimas y victimarios del delito" y advirtió que "no se puede seguir escondiendo el problema del delito juvenil debajo de la alfombra".Además, aclaró que "las estadísticas disponibles tienen que ver con los que están internados" y agregó: "como los jóvenes son inimputables, hoy esa es una medida ante casos gravísimos, el resto no está en la estadística de casos de delitos cometidos"."Nosotros vemos en la franja de 15 años un problema, pero fijar una edad termina siendo arbitrario porque la maduración de los jóvenes puede ser muy distinta. Por eso, una de las alternativas que propuse, y conversé con Unicef, es la posibilidad de trabajar sobre cargas de prueba: que de 14 a 16 años sea el fiscal el que deba demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto; y que de 16 a 18 sea la defensa", agregó.Este miércoles, el gobierno de Mauricio Macri anunció que tiene previsto impulsar un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años después de las elecciones legislativas y despertó polémica con repercusiones a favor y en contra.El ministro Garavano aseguró que el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil se presentará "recién después de las elecciones" legislativas de este año, "para sacarlo de la lógica política electoral".Para ello, el Gobierno creará una comisión que analizará la reforma del Régimen Penal Juvenil, que estará conformada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud, así como también habrá participación de ONGs, se informó.