Reparación a jubilados: se firmó primeros expedientes digitales en Paraná

El magistrado calificó el hecho como "histórico" y destacó que en el Juzgado Federal de Paraná se encuentra "el primer expediente firmado hace más de ciento cincuenta años por José Hernández y ahora se ha firmado el primer expediente judicial electrónico". En ese sentido, destacó que "es la primera vez que se hace 100 % digital, con un control total y absoluto; y es el primer paso hacia la eliminación del papel, con todo lo que eso significa, por el fetiche que significa tener las cosas en papel para los abogados".



El Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados había sido anunciado el 30 de mayo pasado por el presidente Mauricio Macri, con el objetivo de poner fin a los juicios acumulados por la incorrecta actualización de los haberes.



El proyecto declaraba la "emergencia en materia de litigiosidad previsional" y apuntaba a terminar con los juicios provisionales. Para eso, contemplaba la creación de una pensión universal para quienes no cumplen con los requisitos mínimos jubilatorios, la actualización de los haberes para quienes tengan juicios con el Estado y la firma de un decreto para corregir los coeficientes que utiliza Anses para actualizar las jubilaciones.



La instrumentación del programa nacional exige la firma de un acuerdo transaccional entre los beneficiarios y la Anses ?hayan o no iniciado causas judiciales?, que debe ser homologado judicialmente; y el decreto reglamentario de la ley establece que la tramitación de los acuerdos se realice por medios electrónicos "desde su origen en sede administrativa y hasta su envío al ámbito judicial". Como los sistemas informáticos no se encontraban operativos y funcionalmente aptos, la Corte Suprema seleccionó inicialmente a los juzgados federales Paraná, Rosario y Mendoza para testear el mecanismo, que se concretó el anteúltimo día previo a la feria.