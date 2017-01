Lauritto recibió a vecinos que reclamaron viviendas en Concepción del Uruguay

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, recibió este miércoles a los habitantes del asentamiento del ex Circuito Mena, quienes en la noche de ayer, durante las intensas lluvias, habían pretendido intrusarse en Barrio 160 Viviendas que se contruye en la zona de San Isidro.Lauritto mantuvo en principio una reunión en su despacho, paro dada la cantidad de vecinos que se fueron sumando, de dispuso el traslado al salón del Concejo Deliberante.Participaron del encuentro, el viceintendente, Martín Oliva, los secretarios de Gobierno y Desarrollo Social, Ricardo Vales y Oscar Noir, respectivamente, entre otros.Las viviendas construidas frente al viejo hospital, forman parte de programas nacionales, no dependiendo del municipio, por lo que para disponer de estas, primero se debería realizar los respectivos relevamientos y éstos ser informados a las autoridades competentes.Si bien no se había brindado hasta el momento detalles de lo tratado, se supo que el intendente se comprometió en tener en cuenta todos los asentamientos de la ciudad a la hora de determinar las adjudicaciones y habría solicitado a los vecinos que conformen comisiones para coordinar encuentros futuros y una mayor comunicación.Lauritto también habría sido claro al señalar que los problemas habitacionales son una realidad, más allá de lo que se pudo hacer en los últimos años y que no solo se ven afectados los habitantes de asentamientos, ya que hay otros vecinos con problemas y casi 1500 personas inscriptas para adquirir viviendas.Las autoridades municipales comprometieron en solucionar algunos puntos que requieren los vecinos y que tiene que ver con la vulnerabilidad social, como concretar los relevamientos para que llegue la ayuda de Desarrollo Social a quienes más lo necesitan, como ser colchones, ropa y alimentos, son las prioridades y ver una solución para la distribución de agua y mejoras de caminos de ingreso al barrio, a lo que se gestionará la colocación de nuevos postes de energía ante Enersa.Tras el encuentro los vecinos se retiraron sin incidentes y quedaron a la espera de las acciones a seguir, agregando que se dispondría también el relleno de terrenos con broza.