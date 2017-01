La baja de la edad de imputabilidad, "puede ser utilizada con fines políticos"

Tras la decisión del presidente Mauricio Macri para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años,consultó al juez penal de Menores,, su opinión al respecto."Se hace necesario una revisión de este decreto-ley que data de la última dictadura cívico-militar, con un régimen penal de menores para adecuarlo a la normativa internacional, principalmente a la Convención de los Derechos del Niño", coincidió el magistrado.

"Es un debate necesario pero hay que tratarlo con la importancia y el tiempo que esto merece"

Políticas represivas vs. Políticas públicas

Política El Gobierno pretende bajar la imputabilidad de 16 a 14 años

Política Legisladores critican al proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Es que para Barbirotto, un tema tan sensible como este,. "Tratar reformas a los regímenes penales juvenilesy no se llegaría a la finalidad, que es dotar de un procedimiento penal con todos los derechos y garantías como avanzó la provincia de Entre Ríos el año pasado", apuntó.Barbirotto trajo a colación un encuentro llevado a cabo el año pasado junto con Unicef y el Ministerio de Justicia de la Nación, donde "se dejó sentado que desde el punto de vista estadístico y de política criminal, no era lo más adecuado bajar la edad de punibilidad penal porque Argentina ya la había subido"."Bajarla era ir en contra del principio de agresividad establecido por Tratados Internacionales", indicó.". Y sobre ese punto recomendó: "Un sistema de fortalecimiento de derechos fuerte, con el personal y recursos necesarios para atender a la primera infancia en educación, salud y contención familiar; si se ataca eso, vamos a"."La cuestión de la punibilidad a los 14 o 15 años será una consecuencia de la falla de esas políticas públicas donde el adolescente se ve inmerso, muchas veces por la necesidad de consumir y procurarse dinero para comprarlas", argumentó Barbirotto. "Primero hay que prevenir y después ocuparnos de esta situación cuando ocurre y el joven se encaminó en el delito, ver si es necesario o no, aplicarle una sanción", acotó.Finalmente, el magistrado recomendó la construcción de "centros especializados que no solo aborden las problemáticas de las adicciones, sino que lo preparen y lo vayan formando para cuando egresen de estas instituciones, a fin de que sean reinsertados nuevamente en la comunidad y asuman una función constructiva en la sociedad".