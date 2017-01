IOSPER y FEMER se reunirán el próximo martes

El martes 10, a las 10, se confirmó la reunión entre Femer y Iosper para tratar de acercar las partes y evitar un corte de servicios.



Esto se debe a la decisión del Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos, que por unanimidad resolvió emplazar a la obra social hasta el 15 de enero para que presente una readecuación arancelaria. Por otro lado, continúan reclamando la deuda por las prestaciones.



Aclaración



Ante lo publicado en algunos medios de comunicación que señalan que "entre el Colegio y la Federación Médica se quedan con un 30% a un 35% de la facturación", la Federación Médica de Entre Ríos aclara que no retiene nada y que no cobra ningún porcentaje de comisión.



Concretamente, los círculos médicos son agentes de retención impositiva, lo que no debe interpretarse como un descuento del colegio médico al arancel a las obras sociales.



Asimismo, señalan que la FEMER "no retiene ni un centavo de los convenios con obras sociales".