Bordet dispuso asistencia a damnificados y relevarán situación del sector rural

Al frente del operativo de asistencia a las personas y localidades de la provincia que se vieron afectadas por las lluvias y las tormentas de los últimos días, el gobernador Gustavo Bordet, se reunió esta mañana a referentes de las diferentes áreas para profundizar las acciones que se están llevando adelante. Desarrollo Social activó su protocolo de emergencia y envía ayuda permanente para las familias afectadas, Vialidad relevó el estado de los caminos y planifica su recuperación, Defensa Civil coordina acciones y colabora en las evacuaciones, Salud realiza rondas y asistencia sanitaria y Producción tomó contacto con productores para articular medidas.



"El gobierno provincial está alerta y trabajamos intensamente para llegar en tiempo y forma con la asistencia a los damnificados. Estamos atendiendo todas las cuestiones en forma coordinada con Desarrollo Social, Salud, Vialidad, Infraestructura y otras áreas para poder paliar este difícil momento", afirmó el gobernador.



Continuarían las condiciones de inestabilidad para gran parte de la provincia con algunas tormentas aisladas y lluvias intermitentes y de menor intensidad en la medida. Para los departamentos La Paz, Feliciano, Federal, Federación y Concordia se pronostican mañana probables lluvias y chaparrones copiosos e intensas tormentas eléctricas, y nublado e inestable a ligeramente inestable sobre el centro de la provincia. La condiciones tenderían a mejorar hacia el viernes.



Ayuda y protocolo de emergencia





El Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha su protocolo de emergencia, manteniendo vías de comunicación permanente con los gobiernos locales y la Dirección de Juntas de Gobierno a fin de monitorear el desarrollo del fenómeno climático y articular la ayuda necesaria.



"La provincia viene acompañando en materia de asistencia con elementos de primera necesidad que comenzamos a realizar ayer, con el resultado de los primeros datos", afirmó la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta y agregó que "desde el gobierno, ante el fenónemo que se registró al inicio de la gestión y en busca de un diciembre con paz social, se venía previendo esto y se reforzó la ayuda que mensualmente se envía a los municipios".



Además, la ministra expresó: "Para nosotros es primordial no sólo tener un monitoreo sino también llegar con la ayuda en tiempo y forma y que la gente pueda estar contenida, las autoridades locales se sientan acompañadas y que, al regresar a sus casas, cuenten con los elementos de primera necesidad secos. En este caso estamos asistiendo con elementos y recursos de la provincia en el marco de la previsión que tuvimos".



Hasta el momento, las localidades afectadas por las precipitaciones son Concepción del Uruguay (donde se registran evacuados), Irazusta, Almada, Parera, Urdinarrain, Galarza, Gilbert, Aldea María Luisa, Puerto Alvear. Hacia esas zonas, el gobierno dispuso el envío urgente de asistencia, que consistió principalmente en colchones, ropa, zapatillas y módulos alimentarios.



En las localidades de Paraná Campaña y Piedras Blancas donde hubo caída de granizo se está haciendo un relevamiento lo más certero posible para enviar la asistencia. Contacto con productores El secretario de Producción Primaria, del Ministerio de Producción, Martín Barbieri, informó que se mantiene contacto permanente con las instituciones representativas de las actividades productivas, para estar actualizados de los sectores que pueden verse afectadas por las condiciones climáticas adversas que se mantienen desde hace varios días en la provincia.



Las mayores dificultades se presentan en los tambos de las zonas afectadas, ya que las persistentes lluvias tornaron intransitables los caminos de la red terciaria de la provincia, imposibilitando sacar la producción que se debe enviar a las usinas lácteas.



Barbieri afirmó que "cuando las condiciones climáticas lo permitan, técnicos del Ministerio de Producción comenzarán a hacer un relevamiento a campo, para tener mayor precisión, sobre los problemas que generaron las precipitaciones en la provincia".



Rondas sanitarias



Respecto a las acciones que se implementan ante las intensas lluvias registradas en Entre Ríos, el ministro de Salud, Ariel de la Rosa, indicó: "Tenemos un plan de contingencia que implementamos al comienzo de la gestión, de manera que en esta oportunidad hemos activado los mecanismos para hacer las rondas sanitarias con los agentes sanitarios y los referentes del Programa Médicos Comunitarios en diferentes puntos de la provincia".



"Con estos relevamientos se cubren las necesidades básicas en este tipo de eventos, como es la revisión del calendario de vacunación, principalmente en niños, y la entrega de pastillas potabilizadoras para garantizar el consumo de agua segura", precisó el titular de la cartera sanitaria.



A su vez, De la Rosa sostuvo: "Las situaciones más riesgosas para la vida de las personas son cuando se retira el agua, sobre todo por la aparición de infecciones, leptospirosis o hantavirus, que en muchos de los casos pueden ser mortales".



En ese sentido, apuntó: "Las recomendaciones para evitar estas enfermedades son usar barbijo, cubrir los pies y manos al hacer la limpieza, y realizar una exhaustiva limpieza con lavandina".



Coordinación



En tanto, desde la Dirección de Defensa Civil se informó que se trabaja en conjunto con Desarrollo Social, coordinando la entrega de asistencia a los damnificados y colaborando en las evacuaciones.



El organismo relevó además la situación climática y sus efectos lo que permite articular la tarea con mayor eficacia. Según los datos proporcionados por Defensa Civil en Paraná Campaña se acumuló una caída de 330 milímetros de agua hasta este miércoles. En tanto, en la Costa del Uruguay hubo 130 milímetros acumulados por la lluvia entre la tarde de este martes y la madrugada del miércoles. En esa ciudad hubo ocho evacuados.



En Gualeguay, en tanto, hay cinco familias evacuadas en el Distrito 6to. por el desborde del arroyo El Animal; son 29 personas, 25 mayores y cuatro menores, que fueron alojados en la escuela Nº 39. En Galarza, hubo anegamientos el martes en parte de esa localidad, donde llovieron 70 milímetros, pero sin evacuados. Los afectados están siendo asistidos en conjunto con Desarrollo Social y la intendencia.



En tanto, en departamento Gualeguaychú hasta este martes por la noche hubo 10 evacuados, cuatro mayores y seis menores, pero esta mañana está resuelto el tema. Lo más complicado en el departamento es Irazusta, donde ser cortó la ruta y están anegados, pero no hubo evacuados. En la junta de gobierno Parera hubo 30 evacuados; y en Urdinarrain cayeron 140 milímetros en tres horas, por lo que hubo anegamientos, pero no evacuados.



En cuanto a la costa del Paraná, estuvo cortado por alrededor de una hora el puente de acceso a la ciudad de Viale, pero ya está normalizado el tránsito. Además, hubo caída de granizo en Santa Elena, donde se produjeron algunas roturas de techos, sin mayores complicaciones. También en la zona sur de La Paz y afectó a los campos. Esta mañana está lloviendo en la zona norte. Los caminos en la provincia La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) dio cuenta del estado de los caminos y recomendó evitar transitar por los caminos terciarios que se encuentra intransitables debido a la lluvia. En tanto pide hacerlo con cuidado por la red secundaria (ripio y broza) y rutas primarias ante la formación de espejos de agua y calzada resbaladiza. Una de las zonas más afectadas por las lluvias son las localidades del departamento Gualeguaychú, como Parera, Irazusta y Larroque. Además de las zonas rurales de La Paz, Nogoyá, Diamante, Paraná, Uruguay y Gualeguay.



Vialidad detalló que la tormenta desatada sobre gran parte del territorio entrerriano generó inconvenientes en la red vial de varias localidades del departamento Gualeguaychú donde el agua complicó la transitabilidad de los caminos de la zona. Igual situación se presentó en la localidad de Piedras Blancas, departamento La Paz, además de las zonas rurales de Nogoyá donde la creciente de algunos arroyos impidió el tránsito en la zona de Don Cristóbal 1º y 2º, Crucesita 3ra, 7ma y 8va. También hubo inconvenientes en las aldeas Salto, Protestante, Spazenkutter del departamento Diamante.



El órgano vial a través de sus zonales asiste a los damnificados y realiza diferentes trabajos para habilitar el paso, al tiempo que pide precaución de circular por las diferentes rutas de la provincia.



También se recomienda no transitar por los caminos de tierra, mientras que por los de ripio y broza se los puede hacer con normalidad al igual que por las rutas de pavimento. De todos modos por éstos últimos se recomienda hacerlo con precaución ya que en algunas partes de la RP Nº 11 ? a la altura del km 80 - el agua cruzaba la calzada. En tanto, el Arroyo Hernandarias se encontraba a un metro de la calzada y todavía se podía circular.