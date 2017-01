Se cumplieron dos años de la caída del convenio entre obstetras y el IOSPER

Hace dos años y un mes que el Iosper no ofrece a sus afiliadas el servicio de obstetricia y son pocas las expectativas de que en el corto plazo la situación se revierta.



"No hay intenciones del Iosper de reflotar el convenio, no valoran nuestro trabajo", se quejó Natalia Casanova, Presidenta del Colegio de Obstetras de la provincia.



La profesional recordó que en su momento "el corte se produjo por la deuda que el Iosper mantenía. Había casi un año de retraso en los pagos y en diciembre de 2014 decidimos cortar la atención", dijo, y agregó que a esto se sumaba que los honorarios que la obra social provincial abonaba estaban "muy por debajo del honorario mínimo ético que el colegio define en asamblea y que por ese entonces era 1600 pesos. Lo que pagaba el Iosper no llegaba ni a mil pesos".



Luego, Casanova indicó que la última reunión con representantes de la obra social tuvo lugar en septiembre pasado: "Ellos plantearon que las pacientes paguen un coseguro, otro poco pagan ellos y así se iba a llegar a 1.400 pesos, más o menos".



"Se estaba por aceptar, pero pusieron un 'pero': no accedían a pagar los trabajos de partos terminados en cesárea, que son un gran porcentaje", explicó y manifestó que en este marco se decidió dar por terminadas las negociaciones.



Teniendo en cuenta que el Iosper tiene una gran cantidad de afiliadas, había cierto temor entre las profesionales por el impacto económico que implicaba que caiga el convenio con una obra social que tiene una gran cantidad de afiliadas. Pero finalmente, según contó Casanova, el impacto no fue tan grande. (APF)