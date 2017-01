Legisladores critican al proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Política El Gobierno pretende bajar la imputabilidad de 16 a 14 años

La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, y señaló que "hubiera querido escuchar al Presidente proponiendo un cambio en la educación para que los menores tengan un mejor futuro", aunque consideró necesario modificar el actual régimen penal juvenil."Como anuncio de comienzo de año hubiera querido escuchar al Presidente proponiendo un cambio en la educación para que los menores tengan un mejor futuro, y no proponer bajar la edad de imputabilidad para que vayan presos", señaló Stolbizer en diálogo con Télam.La legisladora señaló que "el promedio de edad de abandono de la escuela es a los 14 años, entonces lo que nos debe preocupar es qué hacer para que un chico de esa edad no abandone la escuela".Stolbizer consideró sin embargo que el actual régimen penal juvenil debe modificarse, y recordó que ella tiene un proyecto al respecto que el kirchnerismo nunca trató."Si el Presidente dijera que quiere cambiar el régimen lo apoyamos, lo que no queremos es bajar la edad de imputabilidad, porque lo que necesitamos es cambiar esta escuela expulsiva y que a los chicos no les enseña nada", sostuvo.Stolbizer agregó que el actual sistema sólo genera que "se vayan reproduciendo los chicos que cometen delito", y que eso debe modificarse "con escuela y con trabajo".Asimismo, el exviceministro de Desarrollo Social y miembro del Frente Renovador, Daniel Arroyo, dijo que "en este contexto, es echar más leña al fuego".En declaraciones a Radio 10, Arroyo afirmó que "el problema de la inseguridad excede a los jóvenes". "Habría que hacer una reforma grande, empezando por otras cuestiones", señaló.Sus afirmaciones tienen como telón de fondo las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien este miércoles aseguró que la posición del Gobierno es asumir que existe "una situación en la franja de 15 años" relacionada con el delito y que es necesaria una nueva ley que aborde el régimen penal juvenil porque la que rige es "paternalista" y de la dictadura, pero advirtió que esa ley debe ser abordada en base a "consensos" con Unicef y con todo el arco político, y debe ser tratada en el Congreso después de las elecciones."Hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político", dijo el titular de la cartera de Justicia en diálogo con radio Nacional.Al respecto, Arroyo se manifestó en desacuerdo con la iniciativa, y dijo que "no ha dado resultado en los países en que se efectivizó"."Yo no digo que la discusión no hay que darla, pero sí darla en un contexto donde discutamos también otras cosas", señaló.En este marco, añadió que en el país hay "1 millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan" y "los institutos para menores funcionan mal". "El problema es que no tenemos un sistema integral", remarcó.Por último, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, opinó que "en años electorales se desempolva el manual de la demagogia punitiva"."Responde al año electoral, y es más que nada, propagandístico", amplió el magistrado en Radio Nacional donde se pronunció además por "prevenir y resguardar los derechos de todos los jóvenes" en vez de "estar discutiendo medidas que son un clásico de la demagogia punitiva en tiempos electorales, y represivas"."Estas ideas son un clásico de la demagogia punitiva cada vez que se acerca una elección. Los políticos empiezan a hablar de estos temas para conseguir la adhesión de la gente que necesita una respuesta para la inseguridad; e intentan demostrar que se están ocupando del problema cuando en realidad no es así. Si se ocuparan, lo que harían sería prevenir", analizó.También convocó a "pensar todo lo que cuesta poner más policías en la calle, más armamentos y patrulleros" al sostener que "si todo ese dinero se usara, por ejemplo, para volcarlo a las escuelas donde está la primera red de contención, el resultado sería óptimo"."El maestro sabe a la perfección qué pibe tiene violencia, qué chico sufre una adicción. Si uno le pusiera a las escuelas toda esa estructura estatal de recursos y contención para abordar estas situaciones, se estarían ocupando en serio, pero los gobiernos no lo hacen", lamentó el juez.Arias contó que en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, el sistema penal juvenil establece que "los jóvenes de 14 a 16 son inimputables, mientras que de 16 a 18 son imputables pero con un fuero específico, pero en la práctica esto no se cumple porque si bien no van a una cárcel, terminan igual en lugares de encierro y sin políticas de reinserción social, al igual que en el caso de los adultos".