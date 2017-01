Bordet se interiorizó sobre la situación en la granja Tres Arroyos

El gobernador Gustavo Bordet recibió este martes a miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Filial Concepción del Uruguay, para dialogar sobre la situación laboral de los trabajadores de Granja Tres Arroyos. El mandatario expresó su voluntad de realizar las gestiones necesarias para que se retome el diálogo entre los empleados y la patronal. "No queremos permanecer ajenos a la situación. Como gobierno nos interesan fundamentalmente las fuentes de trabajo", afirmó Bordet.



Del encuentro participaron también el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, y el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Oscar Balla.



Del encuentro participaron también el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, y el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Oscar Balla.



Lauritto comentó que la semana pasada cuando el gobernador estuvo en la localidad, los representantes del Sindicato "le pidieron una audiencia para dialogar sobre la situación del sector y de los trabajadores de Granja Tres Arroyos, una de las industrias avícolas más importantes de la provincia".



"Se pudieron plantear con franqueza todas las inquietudes y el gobernador ha planteado su voluntad de recibirlos y de tratar por todos los medios de que puedan recuperar el diálogo. Como intendente celebro esto, la preocupación que ha mostrado Bordet por el tema y la voluntad de diálogo que significa una gran tranquilidad para todos", expresó Lauritto.



El secretario de Trabajo, Oscar Balla indicó que "desde el área laboral se tomó inmediato contacto con el directorio de la empresa para tratar de que se haga efectivo lo adeudado a los trabajadores". Además informó que "a diario se realizan acciones para promover el canal de dialogo entre las partes".



Por su parte, Matías González, del STIA, manifestó su agradecimiento al gobernador por su predisposición y voluntad de intervención y al intendente por su acompañamiento. "Nuestra voluntad al diálogo está y esperamos lo mismo de la otra parte", dijo González.



Indicó que el inconveniente se suscito cuando los propietarios de la planta decidieron cerrarla por tres días, y el posterior descuento de esos días no trabajados y del presentismo.



Por Granja Tres Arroyos pasan 13.560 pollos por hora, es decir que, en 16 horas de trabajo (dos turnos) se faenan más de 216.000 pollos por día. En la planta trabajan 1.270 personas.



Viviendas



También dialogaron sobre los avances para la construcción de viviendas en Concepción del Uruguay para los trabajadores del Sindicato. El gremio ya cuenta con el terreno y están avanzando con el IAPV en la construcción de las mismas.



Bordet también manifestó su interés y la decisión de que esto se concrete lo más pronto posible.