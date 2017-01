Agmer advirtió que "se profundiza el malestar de la docencia"

El secretario adjunto de Agmer, Alejandro Bernasconi, informó aque prevén "un horizonte con muchísimas complicaciones".En tal sentido, sostuvo que desde este lunes están recibiendo "permanentes reclamos por problemas de liquidación. Ya planteamos en sus momento que el sistema debía revisarse o no aplicarse hasta tanto no se determinara donde estaba el problema".Precisó al respecto que, con esta metodología, "se corta la liquidación el 15 y, en el caso de los suplentes término fijo, que tienen continuidad, no se les pagan los restantes 15 días, que supuestamente se los va a pagar al otro mes. El error se reitera. Ya recibimos unas 40 denuncias de diversos puntos de la provincia"."Esto da mucha bronca y profundiza el malestar de la docencia, que terminamos sin poder discutir salarios y con cronogramas desfasados. Esto origina un horizonte de conflictividad", insistió.Asimismo, Bernasconi recordó que "ya definimos el no inicio del ciclo lectivo si no hay una propuesta salarial que nos contenga. Esperamos que se nos convoque con tiempos suficientes, pero hay un combo en el que se junta lo salarial, la forma en que están pagando y la incertidumbre en la que quedan muchos docentes"."Aspiramos a que estos temas empiecen a destrabarse antes del 20 de febrero, fecha en que los docentes empezarán a volver a las escuelas", cerró el dirigente gremial.