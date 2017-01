El Congreso nacional produjo un centenar de leyes en 2016

Se trata de una cifra modesta, que queda lejos de los récords otros años, pero que cristaliza trabajosos acuerdos con sectores de la oposición por parte de un oficialismo que surfeó la agenda legislativa siendo minoría en ambas Cámaras.



De las 100 normativas que quedó como saldo del período 134° de sesiones, 29 tuvieron sanción definitiva en Diputados, mientras que 71 recibieron el broche final en el Senado.



El dato surge de un informe de la labor parlamentaria de 2016 elaborado por el equipo de asesores del presidente del interbloque Cambiemos de la Cámara baja, el radical Mario Negri, quien calificó como "positivo" el primer año de rodaje de la alianza Cambiemos en el Congreso.



"Se pueden construir mayorías siendo minoría. El secreto es saber priorizar las urgencias del Gobierno con diálogo y consenso parlamentario. Hace años que esto no ocurría en la Argentina", remarcó en un comunicado.



El informe también consigna que del total de 100 leyes, 26 fueron aprobadas a pedido del Poder Ejecutivo, que tuvo que transpirar bastante y hacer concesiones a la oposición en pos de conseguir la sanción de proyectos de factura económica que consideraba clave, como el pago a los holdouts, la ley de Presupuesto, el régimen de contratos de participación público privada (PPP) en obras públicas, la ley de blanqueo, "reparación histórica" a jubilados, y Ganancias.



En el balance, el Gobierno quedó conforme con la gesta parlamentaria, si bien le quedó la espina del fracaso estrepitoso de la reforma política, frenada en el Senado, que implementaba el voto electrónico en todo el país a partir de las elecciones de este año.



Las otras tres resonantes derrotas que todavía lamenta el Gobierno fueron la caída del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, con el que intentaba poner coto al mandato de la actual Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el fracaso de la ley de ART, volteada por la CGT en el Senado; y la sanción (luego vetada por Mauricio Macri) de la ley antidespidos que estipulada la doble indemnización por desvinculaciones laborales.



Otras leyes le ocasionaron al Gobierno serios dolores de cabeza, como la propia ley de Ganancias y PPP, a partir de la rebelión de los bloques "colaborativos" como el Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque Justicialista de Diego Bossio, pero sobre el final lograron enderezar el timón y sacar adelante las leyes.



Según releva el mismo informe, en la Cámara de Diputados se celebraron 23 sesiones, de las cuales 19 fueron para tratar leyes (17 ordinarias y dos extraordinarias), dos informativas del Jefe de Gabinete de Ministros, una sesión especial de homenajes y una preparatoria.



La agenda 2017



Fuentes del bloque Cambiemos admitieron que este año la agenda parlamentaria "perderá intensidad" y que el Congreso funcionará "a media máquina" a la luz de las elecciones intermedias, que consumirán las energías de muchos de los diputados que deberán bajar al territorio para hacer campaña a fin de renovar sus mandatos.



Además, reconocen que es altamente probable que el clima de camaradería y solidaridad que reinó durante buena parte del año con los autodenominados bloques de "oposición responsable" (Frente Renovador, bloque Justicialista y otros) se rompa en función de las necesidades políticas de esas fuerzas, que deberán endurecer su posición en los distintos ámbitos institucionales para diferenciarse electoralmente de Cambiemos.



Entre las iniciativas que quedaron pendientes para este año figura la anunciada reforma de la ley de ART, la reforma del Ministerio Público Fiscal y una reforma impositiva integral.



Un porcentaje alto de las leyes sancionadas en 2016 corresponde a declaraciones de días nacionales, homenajes, sitios de interés cultural o histórico, por lo que al desmalezar todas estas iniciativas sólo quedan en pie alrededor de 20 leyes de real envergadura, que implicaron cambios sustantivos en la legislación nacional.



La cantidad de leyes sancionadas en 2016 se ubica muy lejos del récord del 2014, cuando vieron luz 174 leyes, y por debajo del 2015, cuando se sacaron del horno 125 normativas, de acuerdo a los registros de la Fundación Directorio Legislativo.



La producción es similar a los guarismos del 2011 y 2012, cuando se sancionaron 104 y 92 leyes, respectivamente.



Cabe recordar que el 2010 (64 leyes) y 2011 (65 leyes) habían sido años de vacas flacas en el Congreso ya que el kirchnerismo había quedado muy debilitado en número de legisladores luego de la resonante derrota electoral del 2009 a manos de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires.



Además, tuvo que enfrentar el abroquelamiento de las distintas fuerzas opositores en lo que conoció como el "Grupo A", un bloque compacto que hizo rebotar la mayoría de las propuestas del kirchnerismo.



Al desembarcar en el Congreso como tal, la alianza oficialista Cambiemos (PRO, UCR y Coalición Cívica) se encontró con un panorama con algunas semejanzas, ya que la correlación de fuerzas en las cámaras no le permite tener mayorías automáticas para sacar leyes sin necesidad de acuerdos parlamentarios con otros bloques.



En el Senado la situación es aún más desfavorable ya que la mayoría es controlada por el PJ-FpV.



Con todo, Cambiemos contó con una ventaja en 2016: no enfrentó un arco opositor análogo al "Grupo A" que en aquellos años le infligía constantes dolores de cabeza al FpV: el Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque Justicialista de Diego Bossio se declararon desde un principio como una "oposición responsable" y flexible dispuesta a colaborar para darle herramientas al Poder Ejecutivo.



En las elecciones de este año, Cambiemos tendrá la oportunidad de ampliar su bancada, de manera tal de no quedar rehén de acuerdos precarios e inestables con fuerzas de la oposición de conducta errática.