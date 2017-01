Los saludos de los políticos en las redes por el Año Nuevo

¡Todos los que formamos parte de este gran equipo de seguridad queremos desearles un muy feliz 2017! MIrá el video: https://t.co/SWIx9EvvA4 pic.twitter.com/mrXOO82gOj — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 31 de diciembre de 2016

Dirigentes políticos de diferentes partidos no quisieron estar ausentes en este fin de año y enviaron sus saludos a través de las distintas redes sociales.Entre los integrantes del Gabinete nacional, algunos ministros optaron por subir a sus redes sociales el video del presidente Mauricio Macri que se conoció ayer a modo de salutación, mientras otros prefirieron emitir mensajes propios.Fue "un año que nos puso a prueba, y donde confirmamos que queremos un cambio", decía allí el Presidente, que exhortó a los argentinos a que "confíen en todo lo que son capaces de hacer".Otros, en cambio, aprovecharon para dar a conocer su gestión.Fue el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich."¡Todos los que formamos parte de este gran equipo de seguridad queremos desearles un muy feliz 2017!", escribió la funcionaria, que dejó un link a un video donde ella y los funcionarios más importantes de su cartera pasan lista a sus logros.En la misma sintonía estuvo el mensaje del ministro de Educación, Esteban Bullrich, que posteó un video que subió la cuenta oficial del Ministerio, bajo el título "Nuestro primer año juntos".Carlos Melconian, presidente del Banco Nación, fue otro de los funcionarios que despidió el año en las redes sociales. "¡Feliz año para todos! Que el 2017 nos encuentre nuevamente juntos, trabajando por el país que queremos", escribió.Integrante del frente Cambiemos, cerca de la medianoche escribió su mensaje la diputada Elisa Carrió : "Que la luz del sol naciente ilumine nuestros corazones, que el espíritu de Dios nos traiga verdad justicia y reconciliación. Los amo, Lilita", sostuvo la diputada."Que en este nuevo renacimiento sepamos darle una oportunidad a la paz, la libertad, la justicia y la solidaridad. #Feliz2017 para todos!", publicó el radical Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente.Entre los dirigentes de la oposición, Sergio Massa también se despidió en Twitter. "Brindemos para que cada argentino pueda ser feliz y realizarse gracias a su propio esfuerzo. De la mano de un Estado que le brinde las condiciones para hacerlo", publicó.Su aliada Margarita Stolbizer prefirió compartir el informe de su gestión 2016 en su último tuit del año. "¡Terminamos el año con mucho trabajo!", escribió.En cambio, el ex funcionario kirchnerista y actual integrante del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, Alberto Fernández, prefirió cerrar el año con las fotos y entrevistas que dio a raíz de su visita de la dirigente jujeña Milagro Sala, con quien estuvo en la prisión donde permanece detenida a raíz de varias causas que se tramitan en la provincia.Desde el kirchnerismo, Axel Kicillof escribió: "2016 fue el año en el que el neoliberalismo volvió a la Argentina, de la mano de Macri. Pero el 2016 fue, también, el año en que el pueblo volvió a organizarse para defender sus derechos y construir nuevas mayorías", escribió quien anunció que este año seguirá recorriendo el país.Como casi todos los referentes kirchneristas, también subió a las redes sociales los últimos tuits del año de la ex presidenta Cristina Kirchner, en los que señala con ironía que la acusan de "haber crucificado al joven Jesucristo".También retuiteó los mensajes de Cristina Kirchner su abogado defensor, Gregorio Dalbón. Pero agregó un saludo propio. "¡Brindo por mi vieja y por Fidel (Castro)! ¡Por todos los que se fueron! Y por todos los que volverán y por los que nos iremos. ¡La vida es hoy!", escribió el abogado de la ex presidenta.