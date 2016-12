Los debates legislativos postergados para 2017

"Agitado", "productivo" e "intenso" son algunos de los calificativos que le caben al año parlamentario que termina, con importantes leyes sancionadas por consenso, trabajosos acuerdos entre oficialismo y oposición y, también, algunos traspiés para el Gobierno.



Pero los tiempos quedaron cortos y numerosos proyectos de ley fueron postergados para 2017, un año electoral donde las campañas jugarán en contra del nivel de actividad, en un Parlamento cada vez más politizado.



Extinción de dominio. El proyecto para recuperar bienes provenientes del delito fue aprobado en la Cámara de Diputados el 23 de junio, con 135 votos a favor y 50 en contra, pero en el Senado la iniciativa sólo obtuvo dictamen de comisiones y nunca llegó al recinto. Eso sí: los senadores habían introducido un cambio de fondo, para que la extinción de dominio se realice en el fuero penal y no en el civil, como proponía Diputados. En 2014, la Cámara alta había aprobado una propuesta similar.



Cannabis medicinal. Un tema que se coló en la agenda parlamentaria durante la discusión por la ley sobre desvío de precursores químicos. Diputados de distintos bloques se hicieron eco del reclamo de familiares de pacientes y presionaron a Cambiemos para discutir los proyectos. El 23 de noviembre la Cámara baja dio media sanción a un texto que autoriza al Estado a proveer el aceite de Cannabis para atender ciertas patologías, pero no autorizó el autocultivo. El proyecto durmió en el Senado.



El fin de la "puerta giratoria". Fue uno de los slogans del diputado Sergio Massa a lo largo del año. Tras las negociaciones encaradas con el radical Luis Petri ?titular de la Comisión de Seguridad Interior- se llegó a un proyecto consensuado sobre régimen de ejecución de la pena, que prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional a los autores de delitos graves. La votación fue el 23 de noviembre y resultó 134 a 69. Pero el Senado pospuso el debate para 2017, junto con el de la ley para fortalecer el rol de las víctimas en el proceso penal.



Sala de 3 años obligatoria. La extensión de la escolaridad obligatoria a esa edad fue defendida por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, en la Cámara de Diputados. La media sanción llegó el 16 de noviembre, con 206 votos a favor y 5 en contra, pero en el Senado no se discutió. Según cifras oficiales, se estima que más de 400 mil niños están afuera del sistema educativo inicial.



Primer empleo. El proyecto fue víctima de los vaivenes políticos a lo largo del año. Mientras algunos bloques sugerían modificar la versión del Ejecutivo, otros lo rechazaban de plano, al igual que la CGT. El 7 de septiembre, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se presentó ante un plenario de comisiones de Diputados y buscó despejar las sospechas de una nueva precarización laboral. Pero Cambiemos nunca consiguió acuerdo y la iniciativa no pasó por el recinto.



Tarjetas de crédito. Un caso emblemático de las presiones que rodean a los legisladores. El Senado dio el primer paso el 7 de septiembre, con la aprobación de un proyecto de rebaja de las comisiones por compras con tarjeta de crédito y débito. Pero en Diputados, Cambiemos urdió una maniobra para dilatar la ley: avanzó con un proyecto nuevo ignorando el aprobado en la Cámara alta. El Senado repudió ese tratamiento y la ley quedó en stand by. Malestar en la CAME y festejo de empresarios del rubro.



Emprendedores. En la sesión del 16 de noviembre, la Cámara baja aprobó un proyecto del Ejecutivo que crea las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) para facilitar los trámites y el acceso al crédito para emprendedores. Una semana después, el Senado se disponía a sancionar la ley, pero hubo empate en la votación de un artículo y el oficialismo decidió rápidamente la vuelta a comisión. Desde ese entonces, el proyecto no volvió a ser tratado.



Régimen de ART. Quedó pendiente en Diputados este importante proyecto, que el Senado aprobó en su última sesión ordinaria del año junto con la reforma del impuesto a las Ganancias. Oficialismo, oposición y CGT habían arribado a un consenso en torno a la ley, que busca reducir la litigiosidad laboral y abre las puertas para regular en un futuro la prevención de accidentes. La votación resultó 48 a 2.



Humedales. Un debate de larga data en el Congreso, que volvió a quedar trunco este año, aunque con un destacable avance. Por impulso de Fernando "Pino" Solanas ?presidente de la Comisión de Ambiente del Senado-, se aprobó al filo del cierre del período ordinario un proyecto que establece los presupuestos mínimos para la protección de esos ecosistemas. La discusión se había dilatado durante el año por el rechazo del ruralista Alfredo De Angeli, que finalmente se abstuvo. Diputados deberá dar ahora el último paso.



Regulación de la publicidad oficial. Un hecho verdaderamente histórico fue este año la aprobación de este proyecto en el Senado, con 51 votos a favor y 8 en contra. De sancionarse la ley, el reparto de la pauta no podrá ser más discrecional, sino que se regirá bajo una serie de criterios objetivos, como la transparencia y el federalismo. El destino de la ley quedó en manos de Diputados.



Ley de comunicaciones. Reemplazará a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las banderas del gobierno kirchnerista. A lo largo de todo el año ?tras la disolución de la AFSCA y la AFTIC y la creación del ENACOM- una comisión redactora receptó opiniones de todos los sectores para elaborar el proyecto que finalmente será enviado al Congreso. En paralelo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, impulsa su propia propuesta de ley, presentada hace 10 años. Se espera un intenso debate.



Mercado de capitales. La iniciativa apunta a financiar a las pymes, según explicaron en Diputados el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el titular de la CNV, Marcos Ayerra. Fue en la única reunión de comisión donde se trató el tema, que luego quedó relegado por la discusión de otros proyectos. El año que viene, Diputados deberá casi empezar de cero.



Fondo del Conurbano. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal llevó al Congreso a mediados de mayo su reclamo para actualizar el Fondo del Conurbano, dado que desde 1972 la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires disminuye cada vez más ?inició en 34,4% y hoy no llega al 20%-. Fueron presentados tres proyectos: uno del Ejecutivo provincial, otro del Frente para la Victoria y otro de Jaime Linares (GEN). Pero el debate nunca se dio en el Senado, que se prepara para una dura batalla entre provincias.



