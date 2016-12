El HCD autoriza un "leasing" por $80 millones para la compra de maquinarias

Conceptos de los concejales

En la última sesión extraordinaria del año, el Concejo Deliberante de la capital entrerriana sancionó por unanimidad una Ordenanza mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a tramitar ante Nación Leasing S.A. una o más operaciones de Leasing para el arrendamiento con opción a compra de rodados, maquinarias y herramientas, por hasta la suma de hasta 80 millones de pesos.Dichos recursos serán destinados a mejorar los distintos servicios que presta la administración municipal.La norma aprobada incorporó, a propuesta de la concejal María Marta Zuiani, la integración de una Comisión de seguimiento que estará integrada por un representante de cada bloque parlamentario, con el propósito de controlar las inversiones que realice el Departamento Ejecutivo.Al usar de la palabra, el edil Emanuel Gainza destacó la significación de la inversión a realizarse, manifestando que los mismos "se volcarán en beneficio de los vecinos de la ciudad, mediante una más eficiente prestación de los distintos servicios públicos a cargo de la Municipalidad".El legislador Juan Enrique Ríos, al expresar su apoyo a la iniciativa, dijo: "Desde nuestro bloque (Frente para la Victoria) siempre acompañamos y aportamos en los proyectos que tienden a mejorar la calidad de vida de los paranaenses".Sin embargo, advirtió: "Con el monto previsto en esta norma (80 millones de pesos), le estamos dando al intendente Sergio Varisco un importe equivalente a tres veces de lo pautado en Presupuesto Municipal como gasto de la partida de Bienes de Uso".La legisladora Stefanía Cora, quien también acompañó con su voto la aprobación del leasing, sostuvo: "Desde nuestro bloque (Frente para la Victoria) nos convertiremos en controladores para que se cumpla eficientemente con la prestación de los distintos servicios públicos en la ciudad".La otra iniciativa remitida por el Departamento Ejecutivo, propiciando la instalación de un "Parque Científico Tecnológico Municipal" a levantarse en un predio de 12 hectáreas en el Parque Humberto Varisco, fue girada a las comisiones de Legislación y Medio Ambiente, y recién se trataría en el período de sesiones ordinarias del año 2017, cuyo inicio está previsto para el 1° de marzo venidero.El autor de la moción en tal sentido fue el presidente del bloque de Cambiemos, Carlos González, quien al fundamentar tal decisión sostuvo: "No pudimos concluir lo que estábamos trabajando en esa dirección, frente a lo que consideramos es una oportunidad enorme para Paraná"."El mundo está mirando hacia la industrias blandas, hacia lo que significa la venta de conocimientos, que es una batalla que podemos dar, y de la cual Paraná no puede quedar afuera", dijo el edil.Resaltó que la iniciativa fue planteada oportunamente al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, "quien receptó con marcado interés la misma y comprometió su apoyo, porque advirtió de su importancia".González subrayó que "el propósito de este gobierno municipal no es hacer nada contra natura, ni violar normas", aclarando que el referido Parque Científico Tecnológico Municipal no afectará el medio ambiente, ya que no implicará la instalación de industrias contaminantes, ni volcará efluentes que puedan afectar el área donde está previsto erigirse".El legislador Juan Enrique Ríos, al apoyar la remisión a Comisión del proyecto, estimó que el mismo amerita un pormenorizado análisis en el ámbito de las Comisiones de Legislación y Medio Ambiente, a los efectos de dialogar y generar un marco de consenso con las organizaciones ambientalistas, recordando que el Parque Nuevo "Humberto Cayetano Varisco", mediante Ordenanza 8725 fue declarado área natural protegida mediante la modalidad de Parque Natural.En la sesión estuvieron presentes representantes del "Foro Ecologista", encabezados por Daniel Verseñazi, quien advirtió que "la instalación del citado polo tecnológico en el Parque Humberto Varisco implicará golpear la vertebralidad de ese lugar, que es un área natural protegida".El ecologista impugnó la desafectación de doce hectáreas del referido paseo público para tal fin, entendiendo que el mismo podría ser ubicado en cualquier otro lugar".Finalmente, Verseñazi recordó que el Parque Nuevo "es uno de los últimos lugares que le quedan a Paraná como expresión de su naturaleza originaria", y agregó: "Queremos bregar que no se lo pierda por desconocimiento o ignorancia".