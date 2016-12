Rechazo al proyecto que pretende desafectar 12 hectáreas del Parque Nuevo

En la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Paraná de hoy, se trató un proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a desafectar del dominio público municipal hasta 12 hectáreas de un inmueble de mayor superficie, ubicado en Larramendi Nº 2520, hoy llamado "Humberto Cayetano Varisco", destinado a la creación y funcionamiento de un parque tecnológico municipal La iniciativa generó rechazo entre ambientalistas, quienes sostienen que el espacio tradicionalmente conocido como "Parque Nuevo" es un área natural protegida. Al respecto, Daniel Verzeñassi, explicó a: "La desafectación de 12 hectáreas de las 92 que ocupa el Parque Nuevo para destinarlo a un proyecto de Polo Tecnológico, el cual consideramos que tiene la posibilidad de ser ubicado en cualquier otro lugar, es romper la vertebralidad de un lugar que fuera establecido área natural protegida, según una ordenanza de hace varios años atrás"."No se pueden sacar esas 12 áreas naturales protegidas, argumentando que esa cantidad no es tanta. Paraná tiene en ese Parque una reserva extraordinaria", argumentó el ambientalista, al tiempo que instó a los concejales a "poner en la conversación social, un tema de semejante sindicación".Por su parte, el concejal Enrique Ríos (FpV) respaldó a Verzeñassi y estimó: "El proyecto debería ser girado a la Comisión de Legislación y Medio Ambiente, a los efectos de poder dialogar y generar un marco de consenso con organizaciones ambientalistas a los efectos de no violar ningún principio ya que ese lugar fue declarado por ordenanza, área natural protegida y en estos términos, el Derecho Ambiental es no regresivo"."Si avanzaríamos sobre esto, estaríamos incurriendo en una ilegalidad", apuntó el edil.