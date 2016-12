Habló el ministro de Hacienda: "Buscaremos disminuir el déficit de 4,2% pautado"

El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que uno de sus objetivos es mejorar "la eficiencia, la equidad, los impactos distributivos" del gasto público y "bajar los costos que impiden que la Argentina pueda duplicar su producción exportable hacia el mundo en pocos años". Y lanzó: "Buscaremos disminuir el déficit de 4,2% que tenemos pautado"."Queremos gastar bien, que los recursos lleguen a los que menos tienen y a los que más sufrieron el impacto de las medidas que hubo que tomar durante este año", afirmó Dujovne. Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario designado dijo que buscará "empezar a mirar muy finito cómo estamos gastando".Además Dujovne afirmó que el Gobierno logró bajar la inflación "con tipo de cambio flotante y normalizando los precios de los servicios públicos", por lo cual estimó que el año próximo se alcanzará la meta anual del 17%.El funcionario sostuvo que el Gobierno obtuvo "logros muy importantes" en busca de reducir la inflación durante el segundo semestre de 2016."Hoy tenemos una inflación de 1,5% mensual promedio, que anualizada da 19,6%, muy cerca de la meta del Banco Central para 2017, que es del 17%", detalló Dujovne, en conferencia de prensa.El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, presenta a los designados ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, con una conferencia de prensa en la Casa Rosada.Dujovne y Caputo reemplazan en el cargo a Alfonso Prat Gay, a quien el presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia por "diferencias" en el funcionamiento del equipo económico, que también integran Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Rogelio Frigerio.El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ofreció una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el nuevo ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la que se refirió a las principales cuestiones económicas que definirán su gestión."Mi objetivo es continuar con el programa económico de Macri"."El principal desafío es cumplir el Presupuesto. Con el excelente resultado de la exteriorización de capitales me gustaría disminuir el déficit de 4,2% que estaba pautado"."El impacto del blanqueo será impresionante"."Los objetivos son mejorar la infraestructura, bajar el déficit y reducir impuestos distorsivos"."Gran parte del trabajo de este año fue desmontar el esquema perverso en el que funcionaba la economía"."Trataremos de mirar muy finito cómo estamos gastando, estamos administrando recursos de la sociedad y hay que gastarlos bien"."Hay confianza de los inversores en el cambio de ciclo, la inversión el año que viene jugará un rol muy importante"."Los logros obtenidos en inflación en el segundo semestre son muy importantes. Pero no hay que cantar victoria, es un proceso largo y difícil"."El gobierno quiere bajar la inflación sin barrer la basura debajo de la alfombra, sin tipo de cambio fijo y normalizando los precio de los servicios públicos"."Este año se mejoró notablemente la competitividad, el punto de partida era muy malo"."Nunca dije que sobran empleados públicos. En la Nación tenemos 800 mil y no nos sobra ningún empleado público. Aunque en las provincias, al no generarse empleo privado fue suplantado por el empleo público en una dinámica perversa"."De ninguna manera queremos reducir el empleo en las provincias, pero queremos una macroeconomía vibrante y pujante"."El ritmo de la economía se estabilizó"."Queremos que la inflación sea 5% anual. Llegaremos a eso en 3 o 4 años, no se puede pedir todo en el primer año de gestión"."Queremos que las provincias sean más austeras en lo fiscal, aunque también deben cuidar lo social"."Necesitamos una reforma tributaria a corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser inteligente, para mejorar la vida al sector privado y que a la vez no genere una pérdida de recursos significativa, porque queremos bajar el déficit".