Busti puso condiciones para conformar un frente peronista en la provincia

Política Bordet convocó a la unidad y anticipó que habilitará elecciones internas del PJ

El Frente Entrerriano Federal protagonizó un encuentro en Viale. El referente del sector y ex mandatario provincial, Jorge Busti, se refirió a la convocatoria a la unidad realizada por el gobernador, Gustavo Bordet.Al respecto, aseguró que "no nos vamos quedar quietos y vamos a continuar yendo a los lugares donde no va nadie, a los lugares donde se encuentran los entrerrianos de a pie"."Confiamos en la palabra del gobernador en cuanto a esa convocatoria amplia y plural", expresó, pero advirtió: "aceptaremos ser parte de un frente peronista siempre y cuando las reglas sean claras y se respete la trayectoria e identidad de cada sector", con lo cual dejó entrever que pretendería un lugar en la lista de candidatos en las próximas elecciones legislativas.En otro orden, Busti confirmó que el 4 de febrero visitará Santa Elena "y así en cada lugar en donde nos convoquen los entrerrianos, porque los que no somos kirchneristas ni del PRO tenemos la necesidad de seguir reafirmando nuestra identidad de cara a la gente, la identidad de un partido que siempre elige estar del lado de los trabajadores".